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Экономика

Санкции против «Керемет Банка» могут вступить в действие в марте

Санкции против «Керемет Банка» могут вступить в действие в марте. Об этом журналистам сообщил председатель Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев.

По его словам, когда компанию вносят в санкционный список, то обычно есть 30-45 дней для урегулирования всех вопросов.

«Нацбанк принимает все возможные меры, чтобы добиться снятия санкций. Ведутся активные переговоры с американской стороной. Также напомню, что «Керемет Банк» ранее официально заявлял, что обратится в Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США с целью обжаловать решение», — добавил он.

Ранее Мелис Тургунбаев заявлял, что НБ КР делает все, чтобы снять санкции с «Керемет Банка».

Напомним, что в январе «Керемет Банк» ограничил обслуживание карт VISA.

15 января Минфин США включил «Керемет Банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против России. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321591/
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