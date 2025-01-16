Кыргызстанский банк попал под санкции США. Что известно о финучреждении

Накануне, стало известно, что кыргызстанский банк «Керемет» попал под санкции Министерства финансов США. По данным американского ведомства, «Керемет» «по меньшей мере с лета 2024 года» помогал проводить трансграничные переводы от имени российского «Промсвязьбанка», уже находящегося под санкциями США с 2022-го.

Что известно о «Керемет Банке»

На самом сайте финансового учреждения говорится, что банк был зарегистрирован 20 декабря 2010 года как ОАО «Залкар Банк» на базе активов и обязательств скандального «АзияУниверсалБанка».

Напомним, основным владельцем и главой АУБ являлся Михаил Надель, близкий партнер Максима Бакиева. В 2010 году, после свержения Курманбека Бакиева, банк был национализирован из-за обвинений в отмывании денег и связях с семьей беглого президента.

В мае 2013-го российский «Инвестиционный торговый бизнес холдинг» (ИТБ Холдинг) приобрел 90 процентов акций «Залкар Банка» за 193 миллиона сомов (около $4 миллионов). Финучреждение получило новое название — «Росинбанк» сокращенно от «Российский Инвестиционный Банк».

В октябре 2018 года Нацбанк КР стал владельцем 71,66 процента акций «Росинбанка» в счет погашения кредита, в залог которого и были выставлены эти акции.

В октябре 2019-го он был переименован в «Керемет Банк».

В декабре 2020 года после дополнительной эмиссии акций доля регулятора в банке увеличилась до 97,45 процента.

29 марта 2024 года Министерство финансов КР приобрело весь пакет акций (97,45 процента) у Нацбанка за 7 миллиардов 126 миллионов сомов.

В июле прошлого года депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев первым озвучил, что «Керемет Банк» продан российскому олигарху. Однако официальные представители финучреждения тогда опровергли эту информацию.

В августе «Керемет Банк» прошел процедуру перерегистрации в Минюсте в связи с изменениями в учредительных документах. При этом в сведениях о банке появился пункт об иностранном участии.

Отметим, в середине сентября «Керемет Банк» возглавила Татьяна Куржей, ранее занимавшая пост управляющего директора АО «Евразийский банк» в Казахстане. Тогда же Дастан Бекешев в парламенте озвучил, что «75 процентов уставного капитала ОАО «Керемет Банк» продают за $10 миллионов».

Издание «Кактус» со ссылкой на данные Кыргызской фондовой биржи писало, что 25 декабря Минфин КР завершил сделку по продаже 75 процентов уставного капитала «Керемет Банк» люксембургской компании ALTAIR HOLDING S.A. за 6,5 миллиарда сомов.

Нацбанк сегодня прокомментировал санкции США против «Керемет Банка». По данным регулятора, банковский сектор Кыргызстана сохраняет стабильность и обладает достаточной капитализацией, ликвидностью и устойчивостью к внешним рискам. Он также сообщил о мерах по минимизации негативного воздействия санкций на финансовую систему страны.



