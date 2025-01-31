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Экономика

«Демир Банк» ограничил переводы в «Керемет Банк»

«Демир Банк» с 31 января прекратил исполнение платежей и переводов в национальной и иностранной валюте в пользу клиентов ОАО «Керемет Банк». Об этом сообщили в финансовом институте.

Также банк больше не зачисляет средства, поступающие от клиентов «Керемет Банка». 

Как сообщили в «Демир Банк», это означает, что клиенты больше не смогут отправлять и получать переводы между двумя финансовыми учреждениями.

Для получения дополнительной информации клиентам предлагают обращаться в контакт-центр по номеру 2222 или в ближайшее отделение банка.

В банке принесли извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что в январе «Керемет Банк» ограничил обслуживание карт VISA.

15 января Минфин США включил «Керемет Банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против России. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318565/
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