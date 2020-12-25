Кыргызстан получит от России 600 миллионов рублей на маркировку товаров

Правительством Российской Федерацией решено оказать первоочередную безвозмездную техническую помощь Кыргызстану для внедрения механизма маркировки товаров средствами идентификации на сумму свыше 600 миллионов рублей. Об этом сообщает посольство РФ в КР.

Кроме того, в рамках взаимодействия в Евразийском экономическом союзе Россия продолжает оказание технического содействия Кыргызстану. В частности, оказана помощь в модернизации 12 пропускных пунктов на госгранице, в том числе КПП «Иркештам» и «Торугарт». Оснащены современным оборудованием ветеринарные и фитосанитарные лаборатории.

Только в 2020 г оду поставлено оборудование в 12 лабораторий на 1,3 миллиарда рублей.

Это лаборатории по карантину растений, контролю качества ветеринарных лекарственных средств, пищевой и сельскохозяйственной продукции в Бишкеке и Оше, 4 лаборатории Министерства здравоохранения Кыргызстана, лаборатории машиностроительного комплекса и мебели, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, а также испытательная лаборатория Республиканского центра сертификации в строительстве.

«Подготовленные лаборатории позволят Кыргызстану самостоятельно проводить сертификацию продукции для свободного экспорта на рынок ЕАЭС, а также обеспечивать контроль качества импортируемых товаров народного потребления и промышленной продукции», — подчеркнули в посольстве.