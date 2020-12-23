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Экономика

Арзымат Алдаяров: Тариф на природный газ зависит только от цены на доллар

«Повышение тарифа на природный газ связано только с ростом курса доллара», — заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg заместитель генерального директора ОАО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, Кыргызстан является импортером природного газа. Покупная цена на него на границе с Казахстаном составляет $150 за 1 тысячу кубометров. Она включает в себя расходы на транспортировку природного газа и расходы на транзит по территории третьих стран. В структуре тарифа стоимость покупки газа занимает более 70 процентов, или 12,7 сома.

«Еще 1,3 сома составляют нормативные потери, 3,6 сома — эксплуатационные расходы и фонд оплаты труда — 0,4 сома вместо 2,6 сома. Остальную часть от трат на ФОТ с 2014 года дотирует ПАО «Газпром». Действующий тариф на природный раз не покрывает все расходы по транспортировке, распределению и реализации на территории Кыргызстана и является убыточным», — отметил Арзымат Алдаяров.

Он также подчеркнул, что нынешний тариф самый низкий среди стран-импортеров газа в СНГ и оставался таким весь 2020 год, даже несмотря на то, что в КР отмечен самый высокий рост курса доллара — на 21 процент.

«Чтобы тариф далее не повышался, есть два пути — снижение закупочной цены или перевод на расчеты в рублях. Но эти вопросы должны решаться не в рамках «Газпрома», а на уровне правительств стран. Считаем важным возобновить переговоры правительств наших стран по этому вопросу», — заключил Арзымат Алдаяров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177705/
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