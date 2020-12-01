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Экономика

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую) на уровне 5 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. Базовые прогнозы международных организаций предполагают, что восстановление мировой экономики будет длительным, неравномерным и сопряженным с неопределенностью. Волатильность на мировых товарно-сырьевых рынках сохраняется.

Восстановление экономической активности в Кыргызстане несколько замедлилось на фоне влияния негативных внешних и внутренних факторов.

Значительный спад объемов производства продолжается почти во всех секторах экономики. Возвращение экономики на траекторию устойчивого роста будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, скорости восстановления экономик государств — торговых партнеров, а также от динамики цен на мировых товарно-сырьевых рынках.

«Ситуация в денежно-кредитном секторе в целом не претерпела существенных изменений. Краткосрочные ставки денежного рынка имеют общее направление с учетной ставкой Нацбанка и продолжают колебаться в пределах установленного процентного коридора. Активность на межбанковском кредитном рынке сохраняется. Продолжается рост кредитного портфеля и депозитной базы», — говорится в сообщении.

Поэтому НБ КР принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5 процентов. При этом инструменты денежно-кредитной политики в целом будут направлены на стимулирование реального сектора экономики.

Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и в зависимости от экономической ситуации будет принимать соответствующие меры денежно-кредитной политики. В случае возникновения каких-либо рисков он располагает достаточными инструментами для смягчения их последствий.

Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится 25 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175107/
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