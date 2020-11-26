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Экономика

Социально-политическая неопределенность негативно повлияла на экономику КР

Повышенная социально-политическая неопределенность оказала дополнительное негативное влияние на ситуацию в экономике Кыргызстана. Об этом говорится в докладе «Макроэкономический прогноз на 2021 год: выход на фазу роста» Евразийского банка развития.

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Экономическая активность в Кыргызстане в четвертом квартале остается слабой. Потребительский и инвестиционный спрос ограничивают слабость внешнеэкономической активности, частичное закрытие границ с Китаем, последствия ранее введенных карантинных мер, приостановка инвестиционных проектов. Ожидается, что золотодобывающий сектор также внесет отрицательный вклад в динамику ВВП 2020 года.

«Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, ВВП Кыргызстана в 2021 году вырастет на 3,7 процента, в 2022-м — на 5,1 процента. По мере стабилизации ситуации в мировой экономике и усиления деловой активности в ключевых странах — торговых партнерах (Россия, Казахстан, Китай) экономика Кыргызстана будет восстанавливаться. Возобновление притока денежных переводов поможет укреплению внутреннего потребительского спроса. При этом снижение объемов производства золота на руднике «Кумтор» будет сдерживать динамику роста», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174616/
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