Падение экономики Кыргызстана по итогам 2020 года составит 7,5 процента

В Кыргызстане падение по итогам года оценивается в 7,5 процента. Об этом сегодня во время видеомоста заявил руководитель центра странового анализа Евразийского банка развития Алексей Кузнецов.

По его словам, экономики России, Армении, Кыргызстана и Таджикистана выйдут на докризисный уровень только через два года. Курс сома к доллару США составит 83,2 сома. По оценкам ЕАБР, предкризисного уровня ВВП (четвертый квартал 2019-го) удастся достичь лишь в начале 2022 года. Отрицательный разрыв выпуска будет постепенно уменьшаться в течение всего периода прогнозирования, что указывает на функционирование экономики на уровне ниже своего потенциала.

В 2021-м ВВП КР вырастет на 3,7 процента.

«Инфляция в странах ЕАБР будет замедляться, сохранение сдержанного внутреннего спроса перестанет оказывать давление на обмен курса и мировые цены на продовольствие. В Кыргызстане в следующем году она ожидается на уровне 5,2 процента», — подчеркнул Алексей Кузнецов.