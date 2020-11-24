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Экономика

За две недели мясо в Кыргызстане подорожало еще на 20-50 сомов

С 5 по 19 ноября 2020 года среднерозничные цены на говядину повторно поднялись на 20-50 сомов. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По итогам прошлой недели мясо стоило от 340 до 450 сомов за килограмм. Самый большой рост отмечен в Нарынской области, где продукт подорожал сразу на 40-50 сомов, а меньше всего в Таласе — на 10 сомов. В Чолпон-Ате цены на мясо пока не менялись.

«Причиной роста стоимости является закуп наших домашних животных предпринимателями из Узбекистана и Таджикистана по завышенным ценам», — отметили в ведомстве.

Напомним, что постановлением правительства на полгода введен запрет на вывоз 14 видов продуктов, в том числе и живого скота. Накануне этот вопрос подняли в парламенте, заявив, что надо снять ограничения. Министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев с такой точкой зрения не согласен.

«Введен запрет только на вывоз живого скота, мясо экспортировать можно. Когда мясо дорожает до 500 сомов за килограмм, речь идет о продовольственной безопасности страны. Государство должно реагировать на подобные вещи», — заключил ранее он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174162/
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