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Экономика

ВВП Кыргызстана снизится на 5,9 процента по итогам 2020 года

Ожидается, что падение ВВП Кыргызстана по итогам 2020 года составит 5,9 процента. Об этом говорится в ежемесячном макрообзоре Евразийского банка развития.

Отмечается, что увеличению масштаба падения в экономике Кыргызстана способствует снижение выпуска основных металлов на 27,8 процента и углубление спада в строительстве.

При этом отрицательная динамика сохраняется в большей части обрабатывающих отраслей за исключением фармацевтики (рост в два раза) и химической промышленности (в 4,6 раза). Сельское хозяйство продолжило демонстрировать положительную динамику. Замедлились темпы падения в розничной торговле.

«Падение объемов инвестиций сохраняется седьмой месяц подряд на фоне приостановки работ по действующим проектам из-за пандемии. Согласно ожиданиям Centerra Gold Inc., на месторождении Кумтор по итогам 2020 года объем произведенного золота будет ниже, чем годом ранее. Восстановлению активности в других секторах препятствуют увеличение числа заболевших COVID-19, а также барьеры при перевозке грузов на границе с Китаем», — говорится в документе.

При этом эксперты уверены, что тенденция сокращения внешнего товарооборота Кыргызстана сохранится до конца 2020 года. А рост инфляции они связывают с эффектом переноса ослабления сома на цены товаров, увеличением спроса на мясную продукцию кыргызских производителей со стороны соседних стран и возобновлением роста мировых цен на зерно, сахар, а также растительные масла.

Слабый спрос на непродовольственные товары обуславливает замедление роста их стоимости.

«Удорожание продовольствия продолжит превалировать над слабой ценовой конъюнктурой в непродовольственном сегменте в ближайшие месяцы, а инфляция по итогам года сложится на уровне 5,9 процента», — заключили в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/173739/
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