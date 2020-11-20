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Экономика

Итоги октября. Падение экономики ускоряется, улучшения будут не скоро

Пандемия коронавируса, снижение деловой активности и смена власти больно ударили по экономике Кыргызстана. Последние два месяца она стремительно падает. Эксперты уверены, что в ближайшие месяцы рассчитывать на восстановление экономики не приходится, не говоря о ее росте.

ВВП расти не планирует

За январь-октябрь 2020 года объем ВВП Кыргызстана составил 456 миллиардов 657,9 миллиона сомов.

За десять месяцев падение экономики достигло 7,4 процента.

В январе-марте 2020 года в Кыргызстане ВВП вырос на 1,5 процента. Но за последние семь месяцев упал на 8,9 процента. По сравнению с сентябрем в октябре ВВП уменьшился еще на 1,4 процента.

«Снижение ВВП обусловлено сокращением показателей в промышленности, строительстве и сфере услуг. Показатели отраслей товарного производства по сравнению с январем-октябрем прошлого года снизились на 3,7 процента. В 2019-м в это время наблюдался их рост на 9 процентов. Отрасли, оказывающие услуги, по сравнению с прошлым годом снизились на 10,6 процента», — прокомментировали в Нацстаткоме.

В январе-октябре в структуре ВВП наибольшая доля (44,7 процента) пришлась на отрасли, производящие товары. По сравнению с 2019-м годом увеличение на 4,6 процента. Доля промышленности — 21,8 процента, что выше аналогичного периода прошлого года на 3,7 процента, сельского хозяйства — 15,6 процента, что на 1,7 процента выше, чем в прошлом году.

Доля строительства снизилась на 0,8 процента, составив 7,3 процента. Что касается отраслей, оказывающих услуги, то по сравнению с январем-октябрем 2019 года их доля в ВВП сократилась на 1,5 процента.

Промышленный пессимизм

После событий октября 2020 года, захвата месторождений и многочисленных проверок на производствах показатели в промышленном секторе не радуют. Они начали замедляться еще в сентябре, а в октябре падение ускорилось.

По итогам десяти месяцев 2020 года падение объемов промышленного производства составило 3,6 процента.

Снижение объемов промышленного производства связано в первую очередь с сокращением производства нефтепродуктов (на 55,1 процента), текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 22,3 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 19,3 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 9,6 процента).

В производстве пищевых продуктов и табачных изделий показатели снизились на 5,4 процента, в добыче полезных ископаемых — на 16,8 процента.

Зафиксирован рост в производстве фармацевтической продукции (в 2,2 раза), химической продукции (на 42,2 процента), производстве основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 2 процента).

Цены на продукты растут

С начала года рост цен в целом по Кыргызстану составил 5,3 процента.

Максимальный рост цен и тарифов с начала года (8,5 процента) зафиксирован в Таласской области. Это связано с наибольшим повышением цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 16,6 процента).

В октябре рост цен по республике составил 2,3 процента. Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 4 процента, услуги — на 1,5 процента, непродовольственные товары — на 0,6 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,2 процента.

Зарплаты все равно растут

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике по итогам октября составила 17 тысяч 926 сомов.

По сравнению с прошлым годом она выросла практически во всех сферах. Исключение составили только предприятия обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, операций с недвижимым имуществом, транспорта и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.

По итогам третьего квартала 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 225,09 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 663,03 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам сентября внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $4 миллиарда 190,2 миллиона, что на 17,6 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $1 миллиард 528,3 миллиона (рост на 10,5 процента), импорт — $2 миллиарда 661,9 миллиона (падение на 28,1 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $1 миллиард 791,5 миллиона.

Улучшений пока не будет

Главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров отмечает, что в третьем квартале 2020 года наблюдалось восстановление экономической активности в регионе операций ЕАБР. Но ситуация изменилась в октябре — начале ноября.

Развитие пандемии и усиление ограничительных мер приводят к ослаблению потребительского и инвестиционного спроса.

Евгений Винокуров

Эксперт уверен, что сейчас важно не отказываться от мер государственной поддержки, продолжая ограничивать негативные социальные и экономические последствия пандемии. В 2021 году главной будет задача выхода на траекторию устойчивого роста при сохранении макроэкономической стабильности и долговой устойчивости.

В ЕАБР отметили, что давление на курсы валют стран-участниц банка также усилилось в конце октября — начале ноября. Рост случаев заражения COVID-19 в мире и ужесточение ограничительных мер в европейских странах повысили неопределенность перспектив восстановления глобальной экономической активности. Это выразилось в снижении спроса на активы развивающихся рынков.

Согласно оценкам ЕАБР, сейчас большинство национальных валют государств-членов банка недооценены по отношению к доллару США и евро.

Но пространство для их укрепления в 2020 году ограничено из-за повышенных рисков, в том числе геополитических.

Согласно базовому сценарию прогноза ЕАБР, смягчение карантинных ограничений в Кыргызстане во второй половине года и сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики сформируют условия для начала восстановления экономической активности. Но из-за повышенной неопределенности, социального дистанцирования, сдержанного внешнего спроса, ослабленной инвестиционной активности и ухудшения состояния рынка труда процесс будет длительным.

Возврат к докризисному уровню производства ожидается в течение 2021–2022 годов.

Падение ВВП по итогам года ожидается на уровне 5,9 процента. В следующие два года рост экономики может составить 4,3-4,5 процента. Коррекция курса к равновесному уровню также ожидается в течение 2021–2022 года при условии замедления распространения коронавируса и нормализации геополитической обстановки. При этом даже эти прогнозы весьма сдержанны.

«Риски остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения прогноза из-за неустойчивости наметившегося восстановления экономической активности на фоне сохраняющейся угрозы масштабной второй волны пандемии, обострения американо-китайских отношений

и усиления санкционной риторики в отношении России. Негативное влияние последних может транслироваться в экономику Кыргызстана через каналы денежных переводов и торговли», — заключили в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/173625/
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