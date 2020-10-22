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Экономика

Тенгиз Болтурук станет представителем Кыргызстана в Centerra Gold Inc.

Тенгиз Болтурук будет номинирован представителем от Кыргызстана в совете директоров Centerra Gold Inc. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Кыргызалтын».

«Дано поручение по обновлению состава. В ближайшее время он будет номинирован в соответствии с установленными процедурами», — прокомментировали в компании.

Напомним, что в интервью BBС и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сообщал, что назначил Тенгиза Болтурука представителем Кыргызстана в совете директоров Centerra Gold Inc.

«Я туда поставил человека, который работал в международных организациях на мировом уровне. Он знает в этой сфере от и до. Он тоже там собирает информацию, чтобы потом мне предоставить ее», — сказал Садыр Жапаров.

На сегодня представителями Кыргызстана в совете директоров являются Дуйшен Касенов, Максат Кобонбаев и Аскар Оскомбаев.

Согласно данным из открытых источников, Тенгиз Болтурук — лицензированный профессиональный инженер Канады (P.Eng.), член Канадского института горного дела и металлургии (CIMM). Окончил Московский институт стали и сплавов в 1987 году по специальности «Обогащение руд цветных металлов», а также аспирантуру Технического университета Клаустхаль в Германии. Стаж работы в горнорудной отрасли — более 28 лет.

Работал ведущим проектным менеджером в инжиниринговых компаниях Aker Solutions (Канада), Tetra Tech (США), а также в горнорудных компаниях Barrick Gold, Celtic Resources, Cameco Gold, Cameco. Руководил группой горных консультантов в международной консалтинговой компании Partners in Performance. Имеет практический опыт работы в качестве начальника обогатительных фабрик и директора рудника на различных горно-обогатительных предприятиях СНГ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170274/
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