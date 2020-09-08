Цифра дня. 1,3 миллиарда сомов льготных кредитов получили предприниматели

На сегодня предприниматели получили 968 льготных кредитов на 1 миллиард 348,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.

По его данным, всего для реализации программы «Финансирование субъектов предпринимательства» коммерческие банки получили 2 миллиарда 495 миллионов сомов. Больше половины этих средств они уже выдали бизнесу.

Так, больше всего кредитов получили предприниматели Чуйской области — 236 займов на 376,1 миллиона, а меньше всего в городе Оше — 8 кредитов на 19,7 миллиона сомов.