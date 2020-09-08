20:10
USD 78.61
EUR 93.02
RUB 1.04
Экономика

Цифра дня. 1,3 миллиарда сомов льготных кредитов получили предприниматели

На сегодня предприниматели получили 968 льготных кредитов на 1 миллиард 348,6 миллиона сомов. Такие данные приводит Министерство финансов Кыргызстана.

По его данным, всего для реализации программы «Финансирование субъектов предпринимательства» коммерческие банки получили 2 миллиарда 495 миллионов сомов. Больше половины этих средств они уже выдали бизнесу.

Так, больше всего кредитов получили предприниматели Чуйской области — 236 займов на 376,1 миллиона, а меньше всего в городе Оше — 8 кредитов на 19,7 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164388/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнесу стало проще получить льготные кредиты. Кабмин внес изменения
Минфин выдал банкам почти 2,5 миллиарда сомов для кредитования бизнеса
Сооронбай Жээнбеков пообещал ежегодно увеличивать объемы льготных кредитов
Цифра дня. 4,2 миллиарда сомов выделено на льготные кредиты бизнесу
Цифра дня. 3,7 миллиарда сомов льготных кредитов получили фермеры
Минфин выдал банкам 520 миллионов сомов на льготные кредиты бизнесу в регионах
Нацбанк выделил коммерческим банкам 500 миллионов сомов на льготные кредиты
Льготные кредиты для бизнеса. Нацбанк предоставит комбанкам 1 миллиард сомов
Цифра дня. 2,8 миллиарда льготных кредитов получили фермеры с начала года
Толкунбек Абдыгулов: Помогая экономике, не надо ломать рыночные условия
Популярные новости
Госдолг Кыргызстана. На&nbsp;каждого жителя приходится по&nbsp;$731 Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $731
Цифра дня.&nbsp;101 миллион сомов выделили на&nbsp;помощь кыргызстанцам банки Цифра дня. 101 миллион сомов выделили на помощь кыргызстанцам банки
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;5&nbsp;сентября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 5 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;4&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 сентября
Бизнес
MegaCom увеличил мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;во&nbsp;всех областях Кыргызстана MegaCom увеличил мощность и охват сети 4G во всех областях Кыргызстана
Как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; с&nbsp;баланса телефона через &laquo;О!Деньги&raquo; Как пополнить карту «Тулпар» с баланса телефона через «О!Деньги»
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
8 сентября, вторник
20:09
Патрульной милиции Бишкека передали проектор для обучения личного состава Патрульной милиции Бишкека передали проектор для обучен...
19:56
Выборы-2020. 4 октября изменить избирательный адрес не получится
19:43
Переговоры по разрешению на въезд в РФ студентов из Кыргызстана продолжаются
19:01
Цифра дня. 1,3 миллиарда сомов льготных кредитов получили предприниматели
18:47
На улице Тыналиева высадят деревья. А пока посеяли газон