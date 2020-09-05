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Экономика

Товарооборот Кыргызстана и Узбекистана доведут до $1 миллиарда

Узбекистан и Кыргызстан планируют довести товарооборот до $1 миллиарда долларов. Такие данные приводит Министерство инвестиций и внешней торговли РУз.

Отмечается, что за последние три года товарооборот между двумя странами вырос почти в пять раз — до $818,4 миллиона по итогам 2019-го. Сейчас его нужно наращивать, чтобы преодолеть негативное воздействие пандемии коронавируса.

Сообщается, что заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев в формате видеоконференции обсудили перспективы расширения инвестиционного, торгового и транспортно-логистического партнерства двух государств. Стороны также договорились совместно разработать и утвердить «дорожную карту» по расширению и углублению сотрудничества между РУз и КР в сфере промышленной кооперации и приступить к ее практической реализации, подчеркивает ведомство.

Участники встречи также приветствовали запуск мультимодальных перевозок по коридору Узбекистан — Кыргызстан — Китай с использованием автотранспорта на участке Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар. Это позволило существенно оптимизировать транспортные затраты перевозчиков.

По итогам прошлого года объемы железнодорожных грузоперевозок между двумя странами выросли на 10,7 процента и составили 1,47 миллиона тонн, автомобильных — на 38,2 процента до 1,49 миллиона тонн.

Стороны отметили необходимость расширения пропускной способности дорог на приграничных контрольно-пропускных пунктах и улучшения условий для транзита пассажиров, транспортных средств и грузов, в том числе путем цифровизации процессов таможенного, санитарного, транспортного и пограничного контроля. В этом ключе также будут изучены возможности создания совместных логистических хабов для организации комбинированных грузовых перевозок, добавили в МИиВТ.

Сардор Умурзаков и Эркин Асрандиев в ходе конференции также проработали вопросы проведения очередного заседания узбекско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Достигнута договоренность о внедрении механизмов ускоренного согласования вопросов инвестиционного, торгового и транспортно-логистического партнерства на уровне руководителей соответствующих министерств и ведомств двух государств.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164205/
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