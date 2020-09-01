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Экономика

В Кыргызстане в августе налогов собрано на 1,2 миллиарда сомов больше плана

По итогам августа установленный план по сбору налогов перевыполнен на 20,2 процента, или на 1 миллиард 265 миллионов сомов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, всего в прошлом месяце собрано 7 миллиардов 515,9 миллиона сомов налогов и платежей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 246,6 миллиона.

«Такое изменение показателя связано, в частности, с тем, что в августе проводилась усиленная работа по сбору местных налогов, в том числе налога на транспорт, жилую недвижимость и земельного, а также по администрированию косвенных налогов в рамках торговли со странами — участницами ЕАЭС. Кроме того, свои результаты дали заработавшие с 1 июля 2020-го проекты фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым», в том числе электронные счета-фактуры», — подчеркнули в ГНС.

При этом стоит отметить, что за последние три месяца ведомство на 3,2 миллиарда сомов сократило отставания по выполнению плана по сборам в бюджет. А ведь выпадения по налогам из-за карантинных ограничений оценивались в 6,4 миллиарда.

В целом за восемь месяцев этого года собрано 47 миллиардов 905,2 миллиона сомов налогов и платежей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163699/
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