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Дословно

Дословно. Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев

Сегодня представители бизнеса и министр экономики Кыргызстана обсуждали Национальную стратегию развития страны до 2040 года. Зашла речь и о налоговых и прочих отчислениях для предпринимателей.

Бизнесмены обратили внимание на то, что размер отчислений в Социальный фонд необходимо снижать. Иначе и инвесторы не будут приходить в Кыргызстан.

Мы привлекаем инвесторов, говорим, что у нас либеральное законодательство. А когда они узнают, что у нас отчисления в Соцфонд 25-27 процентов, то говорят, что их «красиво развели».

Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев

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