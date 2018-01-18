Дословно. Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев

Сегодня представители бизнеса и министр экономики Кыргызстана обсуждали Национальную стратегию развития страны до 2040 года. Зашла речь и о налоговых и прочих отчислениях для предпринимателей.

Бизнесмены обратили внимание на то, что размер отчислений в Социальный фонд необходимо снижать. Иначе и инвесторы не будут приходить в Кыргызстан.