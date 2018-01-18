Дословно. Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев

Сегодня представители бизнеса и министр экономики Кыргызстана обсуждали Национальную стратегию развития страны до 2040 года. Зашла речь и о налоговых и прочих отчислениях для предпринимателей.
Бизнесмены обратили внимание на то, что размер отчислений в Социальный фонд необходимо снижать. Иначе и инвесторы не будут приходить в Кыргызстан.
Мы привлекаем инвесторов, говорим, что у нас либеральное законодательство. А когда они узнают, что у нас отчисления в Соцфонд 25-27 процентов, то говорят, что их «красиво развели».Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев