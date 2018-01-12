Бизнесмены считают законопроект о фискализации налоговой системы сырым

«Законопроект о фискализации налоговой системы — сырой. Он не прошел анализа регулятивного воздействия от бизнеса», — заявил сегодня на круглом столе председатель Ассоциации рынков Сергей Пономарев.

По его словам, правительство пишет, что законопроект принимался с учетом рекомендаций бизнеса. Но на самом деле предприниматели документ увидели только 9 января 2018 года. К этому времени депутаты Жогорку Кенеша его одобрили в первом чтении.

«Законопроект увеличит затраты бизнеса. Те, что занимаются внешнеэкономической деятельностью, понесут убытки. Они могут стать неконкурентными. Формат государственно-частного партнерства в последнее время ухудшился», — заявил Сергей Пономарев.

Он напомнил, что те законы, которые принимались с учетом мнения бизнеса, спокойно прошли процедуру принятия в Жогорку Кенеше и не было возмущений.

Его поддержала и депутат Эльвира Сурабалдиева. «Идея у законопроекта, конечно, хорошая. Но все надо хорошо проработать. Приведу в пример историю, когда Социальный фонд, не учитывая мнения бизнеса, решил поднять стоимость страховых полисов. Что в итоге вышло? Год почти никто их не платил. Пришлось срочно решать проблему. Не хочется, чтобы и с этим законопроектом получилось так же», — подчеркнула Эльвира Сурабалдиева.