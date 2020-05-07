Бюджетники Бишкека получат зарплату с задержкой: вице-мэр объясняет, почему

«Есть риски в обеспечении выплат заработной платы бюджетникам в Бишкеке», — сообщил сегодня на брифинге первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

По его словам, за полтора месяца выпадение бюджета составило 907 миллионов сомов.

«Выплаты, возможно, будут с недельной задержкой, мы ожидаем помощи со стороны правительства в выплатах. В основном учителям», — отметил он.

Отметим, доходы Бишкека в 2020 году были запланированы на уровне 10 миллиардов 98 миллионов 148 тысяч сомов. По словам Алмаза Бакетаева, почти 50 процентов расходов городского бюджета приходится на защищенные статьи. В мэрии прогнозируют выпадение бюджета на конец года в размере 1,5 миллиарда сомов.