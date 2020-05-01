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Экономика

Месяц самоизоляции ведет к потерям около 1,3-2 процентов годового ВВП

Месяц самоизоляции в Кыргызстане ведет к потерям около 1,3-2 процентов годового ВВП. Об этом говорится в обновленном макрообзоре Евразийского банка развития.

Отмечается, что в целом потери от 30 дней карантина оцениваются в 1,5-2,4 процента годового объема ВВП стран — участниц ЕАБР. При этом самые большие потери могут быть в Казахстане — 1,6-2 процента. Различия в последствиях для каждого из государств зависят в том числе от структурных особенностей экономики.

«В базовый сценарий прогноза ЕАБР заложена предпосылка о сохранении карантинных мер в России на протяжении месяца, в Казахстане и Кыргызстане — полутора месяцев, в Армении — двух месяцев. В результате прямой негативный эффект для большинства стран региона мы оцениваем в размере 1,5-3 процентов ВВП. Следует заметить, что, помимо этого, возможны и вторичные эффекты, связанные с сохранением слабого внутреннего спроса из-за ухудшения экономических настроений и финансового состояния организаций (в первую очередь малого и среднего бизнеса)», — подчеркивается в макрообзоре.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151647/
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