19:46
USD 79.60
EUR 86.37
RUB 1.07
Экономика

Депутаты одобрили участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя

Законодательная палата Олий Мажлиса сегодня на заседании одобрила предложение правительства об участии Узбекистана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. Об этом пишет Gazeta.uz.

Как сообщил заместитель спикера палаты, руководитель фракции Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров, депутаты одобрили сотрудничество РУз с ЕАЭС в статусе наблюдателя.

В голосовании участвовало 132 из 150 депутатов. За проголосовали 86, против — 32, воздержались 14.

Читайте по теме
Узбекистан войдет в ЕАЭС в качестве наблюдателя

До голосования лидер «Миллий тикланиш», имеющей в нижней палате парламента 36 депутатских мест, заявил, что политорганизация выступает против членства страны в ЕАЭС «даже в качестве наблюдателя». «Фракция партии считает целесообразным продолжать двусторонние отношения со странами — участницами союза», — написал Алишер Кадиров.

Вопрос сотрудничества с ЕАЭС теперь должен рассмотреть Сенат.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151347/
просмотров: 550
Версия для печати
Материалы по теме
Олег Панкратов стал членом Коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК
Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в заседании Евразийского межправсовета
Вопрос тарифов на транспортировку газа в ЕАЭС остается нерешенным
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
Расширен перечень товаров, которые можно беспошлинно завозить в ЕАЭС
В Бишкек привезли гуманитарную помощь из Узбекистана
Пандемия коронавируса. Из ЕАЭС запретят вывозить продукты
В Узбекистане от коронавируса скончался врач. Он занимался самолечением
В ЕАЭС решили вопрос, как восполнить дефицит медицинских масок
Михаил Мясникович: Нельзя допустить расшатывания рынка ЕАЭС из-за ограничений
Популярные новости
Рост безработицы и&nbsp;бедности в&nbsp;Кыргызстане. Эксперт о&nbsp;последствиях карантина Рост безработицы и бедности в Кыргызстане. Эксперт о последствиях карантина
Экс-премьер-министр Темир Сариев рекомендует правительству пересмотреть бюджет Экс-премьер-министр Темир Сариев рекомендует правительству пересмотреть бюджет
Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 апреля
Бизнес
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
28 апреля, вторник
19:22
Минздрав Таджикистана: 136 врачей с пневмонией госпитализированы в Душанбе Минздрав Таджикистана: 136 врачей с пневмонией госпитал...
19:15
12 часов ожидания и угрозы депортации. Мам с детьми только повезли в обсервацию
19:06
Больше месяца не могут получить гумпомощь семьи в Свердловском районе Бишкека
18:41
В Кадамджае напали на активиста украинского сообщества. Подозреваемых не нашли
18:33
Верховный суд: Выдавший паспорт Айеркену Саймаити сотрудник ГРС не оправдан