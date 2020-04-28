Депутаты одобрили участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя

Законодательная палата Олий Мажлиса сегодня на заседании одобрила предложение правительства об участии Узбекистана в ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. Об этом пишет Gazeta.uz.

Как сообщил заместитель спикера палаты, руководитель фракции Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров, депутаты одобрили сотрудничество РУз с ЕАЭС в статусе наблюдателя.

В голосовании участвовало 132 из 150 депутатов. За проголосовали 86, против — 32, воздержались 14.

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До голосования лидер «Миллий тикланиш», имеющей в нижней палате парламента 36 депутатских мест, заявил, что политорганизация выступает против членства страны в ЕАЭС «даже в качестве наблюдателя». «Фракция партии считает целесообразным продолжать двусторонние отношения со странами — участницами союза», — написал Алишер Кадиров.

Вопрос сотрудничества с ЕАЭС теперь должен рассмотреть Сенат.