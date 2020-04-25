Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает эксперт

Экономика страны быстро восстановится после снятия карантина, считает президент ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов. Своим мнением он поделился с 24.kg.

«Чтобы делать прогнозы в экономике, нужны основательные подсчеты. Это и физические объемы, и стоимость, и себестоимость, и цены, и так далее. Если эти расчеты грубо по нормам производить, то ничего катастрофического с экономикой Кыргызстана не будет. Потому что сложившаяся в республике модель не зависит от внешних шоков, от государства и его политики», — отметил эксперт.

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По его мнению, после снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса экономика страны быстро сама придет в норму и проблем не должно быть никаких.

«Другой вопрос: а нужна ли нам в будущем такая казуальная модель? Сложившаяся ситуация показала, что она себя исчерпала, достигла предела роста, она не делает наше государство конкурентоспособным», — сказал Михаил Халитов.

Он считает, что принцип строительства долгосрочных планов тоже устарел, потому что любая программа требует постоянного анализа и корректировки.

«Что мы видим у нас? Кто-то 30 лет назад решил подменить экономику бизнесом, рынком. Что они нас вытащат. Но в итоге зависимы от реэкспортных схем, от поставщиков энергоносителей, финансируем не свою экономику, а других стран», — отметил эксперт.

В качестве мер поддержки экономики, полагает он, необходимо уделить внимание нормативно-правовой базе, регулирующей ее.

«У нас в законодательстве даже нет дефиниций, что такое малый бизнес, средний, крупный. Кого поддерживать? Торговые сети? Патентщиков? Зачем распылять сегодня и без того скудные ресурсы государства, полученные от доноров, на бонусы тем, кто вклад в государство практически не делает?» — задается вопросами Михаил Халитов.