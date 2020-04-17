Как будут проходить грузы из Китая на «Иркештаме», рассказала Таможенная служба

В Государственной таможенной службе рассказали, как будет работать пункт пропуска «Иркештам» на кыргызско-китайской границе.

По ее данным, на КПП утвердили особый алгоритм работы. Согласно ему, со стороны Кыргызстана на нейтральную зону между пунктом пропуска «Иркештам» и пунктом пропуска в КНР будут выезжать транспортные средства (тягачи) без прицепов, а со стороны КНР тягачи с прицепами. До выезда из пункта пропуска «Иркештам» на нейтральную территорию санитарно-эпидемиологическая служба будет проводить термометрию водителей.

В нейтральной зоне водителю из Кыргызстана надо будет остановить грузовик в строго отведенном месте.

«При совершении сцепки китайских прицепов на кыргызские тягачи, водителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, дезинфицирующие средства). Водителям запрещено выходить из кабины транспортных средств до завершения операций по сцепке и прибытия на пункт пропуска «Иркештам», — рассказали в ГТС.

При въезде тягачей на пункт пропуска «Иркештам», до проведения пограничного контроля, сотрудники СКП будут проводить опрос водителя и медицинское обследование с использованием экспресс-тестов. В случае выявления положительных результатов на наличие коронавируса дальше будут действовать по алгоритмам Министерства здравоохранения КР.

«После перегруза товаров из китайских прицепов на кыргызские транспортные средства и прохождения пограничного контроля кыргызские тягачи возвращают порожние китайские прицепы до участка между пунктом пропуска «Иркештам» и пунктом пропуска КНР. На всем этапе перегруза товаров на кыргызские тягачи сотрудниками СКП будут проводить наружную и внутреннюю дезинфекцию транспорта и товаров», — говорится в сообщении.

По окончании санитарно-эпидемиологических мероприятий на товаросопроводительных документах сотрудники проставят штампы о проведении дезинфекции и о том, что груз разрешен к ввозу в Кыргызстан. Если товары подлежат ветеринарному и/или фитосанитарному контролю, таможенные операции будут совершаться только после получения заверенного разрешения, выданного органом ветеринарного и/или фитосанитарного контроля.

«При организации перемещения товаров на участке кыргызско-китайской границы будут выдерживаться все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, а также исключен прямой контакт между водителями двух стран», — подчеркнули в ГТС.

КПП «Иркештам» на границе с Китаем восстановил работу 14 апреля 2020 года после почти трех месяцев закрытия.