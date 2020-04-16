Итоги развития экономики Кыргызстана уже показывают, как на ней сказывается пандемия коронавируса. После значительного роста в первые два месяца в марте экономика просто встала.

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По прогнозам экспертов, ждать ее разворота в лучшую сторону не приходится. ВВП страны будет падать, а безработица и цены — только расти.

ВВП пока растет

По итогам первого квартала 2020 года ВВП республики составил 111 миллиардов 347,9 миллиона сомов.

По итогам января — марта экономика КР выросла лишь на 1,5 процента.

В феврале рост ВВП превышал 4 процента. Но всего за 30 дней он замедлился сразу на 2,8 процента.

Рост ВВП обеспечили в основном промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. Рост отраслей товарного производства по сравнению с январем — мартом 2019-го составил 0,6 процента, отраслей, оказывающих услуги, — 2,1 процента.

В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (49,6 процента). В отличие от прошлого года, она выросла лишь на 0,7 процента. Доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,5 процента и достигла 38 процентов ВВП. Доля промышленности составила 25,5 процента, что выше аналогичного периода 2019-го на 2,8 процента.

Доля сельского хозяйства осталась на уровне прошлого года и составила 7,1 процента, а доля строительства уменьшилась на 0,3 процента — до 5,4 процента.

Упор на швейников и металлы

Интересно, что по сравнению с февралем 2020-го в марте немного изменилась структура отраслей, которые помогают держать промышленность на плаву. Если в первые два месяца года хороший рост давало швейное производство, то в марте к нему добавилась и добыча полезных ископаемых.

По данным Национального статистического комитета, рост промышленности в первом квартале года связан с повышением объемов производства одежды (на 19,7 процента), текстильного производства (на 15,4 процента), добычи полезных ископаемых (на 16,1 процента), основных металлов (на 7,5 процента) и пищевых продуктов (на 4,3 процента).

Вместе с тем снизились объемы производства нефтепродуктов (на 56,7 процента), резиновых и пластмассовых изделий (на 14,3 процента), деревянных и бумажных изделий (на 6,8 процента), химической продукции (на 5,7 процента).

Дорожают чеснок и картофель

В марте этого года, в отличие от февраля, зафиксировали повышение потребительских цен и тарифов в целом по Кыргызстану на 1,5 процента. Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки (на 3,2 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 0,7 процента). Цены на услуги снизились на 0,2 процента.

По сравнению с декабрем 2019-го в марте повысились цены на продукты и безалкогольные напитки (на 5,2 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 5,1 процента). Цены на непродовольственные товары с начала года снизились на 0,2 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов наблюдалось по всей стране. Максимальный (3,5 процента) рост цен зафиксировали в Бишкеке. Это связано с ростом цен на продукты и безалкогольные напитки (на 6,4 процента). Алкогольные напитки и табачные изделия с начала года больше всего подорожали в Джалал-Абадской области (на 7,4 процента).

Зарплата в образовании растет

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 173 сома. Ее рост отметили на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам первого квартала 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 167,21 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 613,19 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам февраля этого года внешнеторговый оборот КР составил $931,4 миллиона, что на 1,5 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $310,6 миллиона (рост на 20,3 процента), импорт — $620,8 миллиона (падение на 9,7 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $402,7 миллиона.

Чего ждать дальше?

Экономисты Евразийского банка развития отметили, что ждать ускорения роста экономики не стоит. В 2020-м фактором, ограничивающим рост ВВП, станет более низкий объем производства золота на руднике «Кумтор».

По ожиданиям, на «Кумторе» выпустят 520-560 тысяч унций золота, что в среднем на 10 процентов ниже уровня прошлого года.

«Прогнозируется, что в последующие годы объем выпуска золота на предприятии будет постепенно снижаться. Учитывая значимость «Кумтора» для экономики, его производственные результаты будут во многом определять динамику роста ВВП», — подчеркнули в ЕАБР.

В краткосрочном периоде преобладают риски сдержанной экономической активности. Это связано с последствиями распространения коронавируса. Потери мировой экономики в настоящее время труднопредсказуемы из-за неопределенности относительно масштабов эпидемии и ее продолжительности.

В первой половине этого года тенденция ускорения инфляции в республике сохранится.

Повышение региональных цен на пшеницу, обусловленное ее низким урожаем в Казахстане в 2019-м, поддержит инфляционный фон в Кыргызстане до середины 2020 года. Дополнительный вклад внесут рост мировых цен на сахар и растительное масло, повышение акцизов в начале этого года в рамках среднесрочного плана стран ЕАЭС по гармонизации акцизной политики в отношении табачных изделий.

«Со второго квартала 2020-го инфляционный фон будет поддерживаться эффектом переноса ослабления сома на внутренние цены. В 2021-2022 годах инфляция будет развиваться в нижнем диапазоне целевого коридора в 5 процентов», — заключили в банке.