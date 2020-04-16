10:05
USD 79.69
EUR 87.12
RUB 1.08
Экономика

Итоги марта. Первые последствия пандемии — экономика Кыргызстана замерла

Итоги развития экономики Кыргызстана уже показывают, как на ней сказывается пандемия коронавируса. После значительного роста в первые два месяца в марте экономика просто встала.

Читайте по теме
Пандемия коронавируса. Что ждет экономику Кыргызстана

По прогнозам экспертов, ждать ее разворота в лучшую сторону не приходится. ВВП страны будет падать, а безработица и цены — только расти.

ВВП пока растет

По итогам первого квартала 2020 года ВВП республики составил 111 миллиардов 347,9 миллиона сомов.

По итогам января — марта экономика КР выросла лишь на 1,5 процента.

В феврале рост ВВП превышал 4 процента. Но всего за 30 дней он замедлился сразу на 2,8 процента.

Рост ВВП обеспечили в основном промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. Рост отраслей товарного производства по сравнению с январем — мартом 2019-го составил 0,6 процента, отраслей, оказывающих услуги, — 2,1 процента.

В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (49,6 процента). В отличие от прошлого года, она выросла лишь на 0,7 процента. Доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 2,5 процента и достигла 38 процентов ВВП. Доля промышленности составила 25,5 процента, что выше аналогичного периода 2019-го на 2,8 процента.

Доля сельского хозяйства осталась на уровне прошлого года и составила 7,1 процента, а доля строительства уменьшилась на 0,3 процента — до 5,4 процента.

Упор на швейников и металлы

Интересно, что по сравнению с февралем 2020-го в марте немного изменилась структура отраслей, которые помогают держать промышленность на плаву. Если в первые два месяца года хороший рост давало швейное производство, то в марте к нему добавилась и добыча полезных ископаемых.

По данным Национального статистического комитета, рост промышленности в первом квартале года связан с повышением объемов производства одежды (на 19,7 процента), текстильного производства (на 15,4 процента), добычи полезных ископаемых (на 16,1 процента), основных металлов (на 7,5 процента) и пищевых продуктов (на 4,3 процента).

Вместе с тем снизились объемы производства нефтепродуктов (на 56,7 процента), резиновых и пластмассовых изделий (на 14,3 процента), деревянных и бумажных изделий (на 6,8 процента), химической продукции (на 5,7 процента).

Дорожают чеснок и картофель

В марте этого года, в отличие от февраля, зафиксировали повышение потребительских цен и тарифов в целом по Кыргызстану на 1,5 процента. Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки (на 3,2 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 0,7 процента). Цены на услуги снизились на 0,2 процента.

По сравнению с декабрем 2019-го в марте повысились цены на продукты и безалкогольные напитки (на 5,2 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 5,1 процента). Цены на непродовольственные товары с начала года снизились на 0,2 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов наблюдалось по всей стране. Максимальный (3,5 процента) рост цен зафиксировали в Бишкеке. Это связано с ростом цен на продукты и безалкогольные напитки (на 6,4 процента). Алкогольные напитки и табачные изделия с начала года больше всего подорожали в Джалал-Абадской области (на 7,4 процента).

Зарплата в образовании растет

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 173 сома. Ее рост отметили на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам первого квартала 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 167,21 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 613,19 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам февраля этого года внешнеторговый оборот КР составил $931,4 миллиона, что на 1,5 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $310,6 миллиона (рост на 20,3 процента), импорт — $620,8 миллиона (падение на 9,7 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $402,7 миллиона.

Чего ждать дальше?

Экономисты Евразийского банка развития отметили, что ждать ускорения роста экономики не стоит. В 2020-м фактором, ограничивающим рост ВВП, станет более низкий объем производства золота на руднике «Кумтор».

По ожиданиям, на «Кумторе» выпустят 520-560 тысяч унций золота, что в среднем на 10 процентов ниже уровня прошлого года.

«Прогнозируется, что в последующие годы объем выпуска золота на предприятии будет постепенно снижаться. Учитывая значимость «Кумтора» для экономики, его производственные результаты будут во многом определять динамику роста ВВП», — подчеркнули в ЕАБР.

В краткосрочном периоде преобладают риски сдержанной экономической активности. Это связано с последствиями распространения коронавируса. Потери мировой экономики в настоящее время труднопредсказуемы из-за неопределенности относительно масштабов эпидемии и ее продолжительности.

В первой половине этого года тенденция ускорения инфляции в республике сохранится.

Повышение региональных цен на пшеницу, обусловленное ее низким урожаем в Казахстане в 2019-м, поддержит инфляционный фон в Кыргызстане до середины 2020 года. Дополнительный вклад внесут рост мировых цен на сахар и растительное масло, повышение акцизов в начале этого года в рамках среднесрочного плана стран ЕАЭС по гармонизации акцизной политики в отношении табачных изделий.

«Со второго квартала 2020-го инфляционный фон будет поддерживаться эффектом переноса ослабления сома на внутренние цены. В 2021-2022 годах инфляция будет развиваться в нижнем диапазоне целевого коридора в 5 процентов», — заключили в банке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150222/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги февраля. Рост экономики вопреки всему
Итоги января. Экономика Кыргызстана забуксовала
Итоги-2019. Экономика Кыргызстана остается зависимой от золота
Экономические итоги — 2019. Зависимость от золота и евразийские правила
Итоги ноября. Прогнозы о замедлении экономики Кыргызстана сбываются
Итоги октября. Экономика Кыргызстана продолжает замедляться
Итоги сентября. Экономику Кыргызстана поддерживает на плаву добыча золота
Итоги августа. Рост экономики Кыргызстана замедлился
Итоги июля. Экономика Кыргызстана вышла на уровень 2017 года
Итоги полугодия. Экономика Кыргызстана вышла из спячки
Популярные новости
Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис
Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ
Экономика в&nbsp;условиях режима ЧП. Темир Сариев о&nbsp;том, как выходить из&nbsp;ситуации Экономика в условиях режима ЧП. Темир Сариев о том, как выходить из ситуации
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
Бизнес
Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в&nbsp;современных реалиях Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в современных реалиях
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
16 апреля, четверг
10:02
Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в современных реалиях Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в совр...
10:01
Законопроект в поддержку мукомолов прошел в парламенте сразу в трех чтениях
10:00
Итоги марта. Первые последствия пандемии — экономика Кыргызстана замерла
09:50
Побившего милиционера чиновника Жогорку Кенеша сменил экс-глава Погранслужбы
09:41
Депутат попросил перевести Эмильбека Кимсанова в отдельную камеру СИЗО