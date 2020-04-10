Национальный банк запретил брать комиссию за обналичку с карт пенсионеров

Национальный банк Кыргызстана запретил коммерческим банкам брать комиссию за обналичивание денежных средств с карт «Элкарт» пенсионеров и получателей пособий. Соответствующее постановление принято правлением НБ КР.

Отмечается, что коммерческим банкам теперь нельзя взимать комиссию с клиента при снятии денежных средств по национальной системе расчетов с использованием банковских платежных карт «Элкарт» посредством банкоматов, пунктов выдачи наличных денежных средств, POS-терминалов и иных периферийных устройств. При этом неважно, в каком банке открыт счет клиента (пенсионера, получателя государственных пособий). В том числе запрещена комиссия по каждой транзакции, проведенной через POS-терминалы в рамках агентского договора с ГП «Кыргыз почтасы».

ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» также запретили взимать комиссию у коммерческих банков со средств за процессинг платежей по национальным картам «Элкарт» пенсионеров и получателей государственных пособий.