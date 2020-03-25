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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

На счет для борьбы с коронавирусом поступило почти 18 миллионов сомов

На сегодня на счет для борьбы с коронавирусом поступило 17 миллионов 941,7 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что больше всего денег перевели Омурбек Бабанов (3 миллиона сомов), гендирекция СЭЗ «Бишкека» (2 миллиона сомов) и ОО «Центр Ас-Сафа» (2 миллиона сомов). По 1 миллиону сомов перевели ОсОО «Беш Сары», Ассоциация «Дордой», ОАО «Цум Айчурек», ОсОО «AKNET (АКНЕТ)», ОсОО «Кулуке», ОсОО «Строительная компания «Нурзаман Групп» и ОсОО «Бийик Курулуш». Кроме того, различные суммы перевели как частные компании, так и физические лица.

Напомним, что счет открыт для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств от физических и юридических лиц.

Лицевой счет 4402011000101373 открыт для Министерства здравоохранения в национальной валюте. Для зачисления денежных средств необходимо использовать код элемента «14 511 100 — Доходы, обращенные в пользу государства».

Добровольные и грантовые средства в иностранной валюте необходимо перечислять:

на валютный счет (в долларах США) для последующего зачисления на счет Минздрава.

Correspondent Bank: Federal Reserve Bank of New York, New York, USA, SWIFT: FRNYUS33

Beneficiary bank: National Bank of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic SWIFT: NBKIKG22

Correspondent account number: 0210-8671-5 

Beneficiary: Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic

Beneficiary account: № 1013350100590106

 Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области сегодня ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147915/
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