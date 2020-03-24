В Нацбанке приостановлен личный прием граждан

В связи с объявлением чрезвычайного положения по эпидемиологической обстановке и угрозой массового инфицирования личный прием граждан в Национальном банке временно приостановлен. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Отмечается, что работать Нацбанк будет, исходя из требований указов о введении чрезвычайной ситуации. В условиях ЧП регулятор будет работать на обеспечение стабильности банковской и платежной систем, бесперебойного осуществления платежных и переводных операций, своевременного и бесперебойного обеспечения через коммерческие банки потребностей экономики и населения в наличных деньгах. Для этого в том числе будет организована работа сотрудников на места и в удаленном режиме для отдельных работников банка с указанием строгого соблюдения санитарных мер.

«Официальная информация будет размещаться на официальном интернет-сайте Национального банка и на официальных страницах в социальных сетях. По всем интересующим вопросам рекомендуем обращаться по электронному адресу mail@nbkr.kg или по телефону общественной приемной: 0312610486», — говорится в сообщении.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.