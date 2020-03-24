19:18
USD 77.60
EUR 83.09
RUB 0.96
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

В Нацбанке приостановлен личный прием граждан

В связи с объявлением чрезвычайного положения по эпидемиологической обстановке и угрозой массового инфицирования личный прием граждан в Национальном банке временно приостановлен. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Отмечается, что работать Нацбанк будет, исходя из требований указов о введении чрезвычайной ситуации. В условиях ЧП регулятор будет работать на обеспечение стабильности банковской и платежной систем, бесперебойного осуществления платежных и переводных операций, своевременного и бесперебойного обеспечения через коммерческие банки потребностей экономики и населения в наличных деньгах. Для этого в том числе будет организована работа сотрудников на места и в удаленном режиме для отдельных работников банка с указанием строгого соблюдения санитарных мер.

«Официальная информация будет размещаться на официальном интернет-сайте Национального банка и на официальных страницах в социальных сетях. По всем интересующим вопросам рекомендуем обращаться по электронному адресу mail@nbkr.kg или по телефону общественной приемной: 0312610486», — говорится в сообщении.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147856/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги
Пандемия коронавируса. Олимпийские игры в Токио перенесены
Цифра дня. 20 процентов населения Земли находится в карантине из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как правильно утилизировать маски
Айнура Акматова: Мы не можем заставлять медиков перечислять средства в фонды
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав формирует дополнительные бригады на юг
Режим ЧП в Кыргызстане. Вопрос с перевозкой врачей домой решен
В Минздраве рассказали о состоянии больных коронавирусом
Мигранты из Кыргызстана застряли в аэропорту Москвы. Среди них есть провокаторы
Анализы малыша, у которого подозревали коронавирус, отрицательные
Популярные новости
За&nbsp;два часа доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел на&nbsp;5&nbsp;сомов За два часа доллар в Кыргызстане подешевел на 5 сомов
В&nbsp;Нацбанке объяснили, кому положена отсрочка по&nbsp;кредитам В Нацбанке объяснили, кому положена отсрочка по кредитам
Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и&nbsp;все хотят продавать Толкунбек Абдыгулов: Все затарились долларами и все хотят продавать
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;22&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 марта
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
24 марта, вторник
19:17
Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предостав...
19:13
Пандемия коронавируса. Олимпийские игры в Токио перенесены
19:06
В Нацбанке приостановлен личный прием граждан
19:00
Цифра дня. 20 процентов населения Земли находится в карантине из-за коронавируса
18:52
В Минздраве рассказали, как правильно утилизировать маски