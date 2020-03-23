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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

В Нацбанке объяснили, кому положена отсрочка по кредитам

В Национальном банке Кыргызстана объяснили, в каких случаях положена рассрочка по кредитам из-за коронавируса.

Отмечается, что постановление правления НБ КР распространяется на заемщиков финансово-кредитных организаций — как физических, так и юридических лиц. Но нормы постановления применимы лишь к тем кредитам, по которым наблюдаются или ожидаются задержки в осуществлении платежей заемщиками, испытывающими финансовые трудности по причине прямо или косвенно, связанной с распространением коронавирусной инфекции или мер, предпринимаемых в целях борьбы с ней.

Постановлением регулируются случаи реструктуризации и изменения условий кредитных договоров таких заемщиков.

Кроме того, прописаны нормы по запрету начисления и взимания комиссионных и иных платежей, штрафных санкций, в том числе неустойка (штрафы/пени) с указанных категорий заемщиков.

«Банки и небанковские финансово-кредитные организации рассматривают каждый случай изменения условий кредитных договоров на индивидуальной основе и принимают решения, опираясь на принципы добросовестности, прозрачности, достоверности, партнерства по отношению к заемщикам, указанные в постановлении. Заемщики также должны предпринять все зависящие от них меры для надлежащего исполнения обязательств перед финансово-кредитными организациями», — подчеркнули в Нацбанке.

Чтобы получить помощь, заемщик должен самостоятельно обратиться в финансово-кредитную организацию с просьбой об изменении условий кредитного договора (предоставление отсрочки по платежам, изменение графика погашения, перенос срока погашения, снижение процентной ставки и другое).

Предоставление отсрочки по платежам как минимум на три месяца — рекомендация Национального банка финансово-кредитным организациям и может быть реализована, в первую очередь, в случае обращения заемщика.

«Контроль исполнения постановления будет осуществляться на регулярной основе в соответствии с действующими инструментами регулирования финансово-кредитных организаций, принимая во внимание особенности каждого отдельно взятого случая. В связи с открытостью вопроса на данный момент масштабов влияния распространения коронавируса как на международном уровне, так и внутри Кыргызстана, срок действия постановления является неопределенным и будет зависеть от экономической и социальной ситуации в стране», — заключили в Национальном банке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147619/
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