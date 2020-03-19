08:56
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

С начала года бюджет Кыргызстана недополучил свыше 2,5 миллиарда сомов налогов

С начала года в бюджет Кыргызстана не поступило свыше 2,5 миллиарда сомов налогов. Об этом накануне на совещании сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в сегодняшней ситуации необходимо предложить отечественному бизнесу действенные механизмы поддержки с учетом имеющихся реалий.

«Мы должны это пережить. Правительство выполнит все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами в полном объеме. Единственным правильным шагом в решении сложившейся проблемы является четкое соблюдение всех алгоритмов действий. Только порядок и дисциплина позволят достичь победы в борьбе с коронавирусом. Вы все видели, с какими вызовами сталкивались другие народы и какой ценой они преодолевали эти испытания», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147017/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Волонтеры готовы бесплатно помогать пожилым людям
Коронавирус в КР. Как, кого, за что могут наказать и привлечь к ответственности
Коронавирус в Кыргызстане. ГСИН временно запретила свидания заключенным
Коронавирус в Кыргызстане. Пограничникам и медикам запретили общаться с родней
Правительство Кыргызстана закупит пшеницу на 400 миллионов сомов
Пандемия коронавируса. Китайские власти назвали основное лекарство для лечения
Коронавирус в Кыргызстане. Ряд партий выступает за перенос местных выборов
Коронавирус в Кыргызстане. Фонд поддержки медиков предлагают создать активисты
Удивительные кадры из Венеции. Из-за коронавируса вода в каналах стала чистой
Океанариум Чикаго закрыли из-за коронавируса. Как интересно ведут себя животные
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса В Кыргызстане могут ввести налоговые каникулы для бизнеса из-за коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане определили предельную цену на&nbsp;муку двух сортов В Кыргызстане определили предельную цену на муку двух сортов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;16&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 марта
В&nbsp;Кыргызстане самый низкий уровень госдолга на&nbsp;душу населения среди стран ЕАЭС В Кыргызстане самый низкий уровень госдолга на душу населения среди стран ЕАЭС
Бизнес
Beeline переводит офисы обслуживания в&nbsp;Джалал-Абадской области на&nbsp;особый режим Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
19 марта, четверг
08:45
Коронавирус в КР. Как, кого, за что могут наказать и привлечь к ответственности Коронавирус в КР. Как, кого, за что могут наказать и пр...
08:44
Коронавирус в Кыргызстане. ГСИН временно запретила свидания заключенным
08:39
С начала года бюджет Кыргызстана недополучил свыше 2,5 миллиарда сомов налогов
08:29
Коронавирус в Кыргызстане. Пограничникам и медикам запретили общаться с родней
08:27
Правительство Кыргызстана закупит пшеницу на 400 миллионов сомов