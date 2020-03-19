С начала года бюджет Кыргызстана недополучил свыше 2,5 миллиарда сомов налогов

С начала года в бюджет Кыргызстана не поступило свыше 2,5 миллиарда сомов налогов. Об этом накануне на совещании сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в сегодняшней ситуации необходимо предложить отечественному бизнесу действенные механизмы поддержки с учетом имеющихся реалий.

«Мы должны это пережить. Правительство выполнит все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами в полном объеме. Единственным правильным шагом в решении сложившейся проблемы является четкое соблюдение всех алгоритмов действий. Только порядок и дисциплина позволят достичь победы в борьбе с коронавирусом. Вы все видели, с какими вызовами сталкивались другие народы и какой ценой они преодолевали эти испытания», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.