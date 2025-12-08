20:24
Профицит бюджета КР в 2025 году превысит 10 миллиардов сомов — кабмин

Объем консолидированного бюджета КР в 2025 году превысит 1,1 триллиона сомов — страна впервые преодолеет «исторический триллионный рубеж», заявил Адылбек Касымалиев на очередном заседании кабмина.

Касымалиев также сообщил, что утвержденный ранее бюджет составлял 708,8 миллиарда сомов, однако по итогам года он увеличился на 381,7 миллиарда сомов — до 153,8 процента. 

Профицит бюджета ожидается свыше 10 миллиардов сомов.

По его словам, за десять месяцев темп роста ВВП достиг 10 процентов. По данным Международного валютного фонда, Кыргызстан вошел в тройку стран мира с самым высоким реальным ростом экономики.

Объем ВВП, закрепленный в бюджетном законе, составлял 1 триллион 624 миллиарда сомов. По итогам десяти месяцев показатель достиг 1 триллиона 427 миллиардов 359 миллионов сомов. Ожидается, что к концу года ВВП вырастет до 1 триллиона 779 миллиардов сомов, превысив утвержденный план на 155,6 миллиарда.

Рост зафиксирован во всех основных секторах экономики, наиболее динамично развивается строительство — в среднем на 42,8 процента в год. ВВП на душу населения в 2025 году установлен на уровне $2 тысяч 616, однако прогноз на конец года — $2 тысячи 770.

Глава кабмина также отметил, что, несмотря на признаки замедления мировой экономики, Кыргызстан сохраняет позитивную динамику развития и политическую стабильность. По данным Национального банка, международные резервы страны по состоянию на октябрь 2025 года достигли почти $8 миллиардов, увеличившись за год более чем на 3 миллиарда.

По итогам заседания правительство одобрило внесение изменений в республиканский бюджет.
