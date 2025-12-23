Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется свыше 843 миллиардов сомов

Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется на уровне свыше 843 миллиардов сомов. Об этом сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша, где рассматривался проект бюджета на следующий год.

По его словам, кабмин намерен приложить усилия, чтобы в 2026 году объем консолидированного бюджета превысил 1 триллион сомов.

Согласно представленным данным, доходы консолидированного бюджета предлагается утвердить в размере 551,2 миллиарда сомов, расходы — 550,8 миллиарда. Таким образом, власти рассчитывают завершить 2026 год с профицитом более 400 миллионов сомов.

Налоговые поступления в структуре бюджета составят 460,8 миллиарда сомов. Из них Госналоговой службе поставлена задача собрать 318,2 миллиарда сомов, Таможенной службе — 142,6 миллиарда.

Более 230 миллиардов сомов из консолидированного бюджета планируется направить на социальную сферу, свыше 183 миллиардов — на реальный сектор экономики.

В том числе на капитальные вложения предусмотрено 27,7 миллиарда сомов, а на инфраструктурные проекты, включая строительство дороги Барскоон—Бедел, — более 17 миллиардов.

Адылбек Касымалиев также сообщил, что по итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта Кыргызстана составил 10,8 процента, что стало лучшим показателем среди стран—членов Евразийского экономического союза. По его словам, кабмин намерен сохранить аналогичные темпы экономического роста и в 2026 году.