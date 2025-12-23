12:43
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Экономика

Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется свыше 843 миллиардов сомов

Фото пресс-службы кабмина КР. Адылбек Касымалиев

Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется на уровне свыше 843 миллиардов сомов. Об этом сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша, где рассматривался проект бюджета на следующий год.

По его словам, кабмин намерен приложить усилия, чтобы в 2026 году объем консолидированного бюджета превысил 1 триллион сомов.

Согласно представленным данным, доходы консолидированного бюджета предлагается утвердить в размере 551,2 миллиарда сомов, расходы — 550,8 миллиарда. Таким образом, власти рассчитывают завершить 2026 год с профицитом более 400 миллионов сомов.

Налоговые поступления в структуре бюджета составят 460,8 миллиарда сомов. Из них Госналоговой службе поставлена задача собрать 318,2 миллиарда сомов, Таможенной службе — 142,6 миллиарда.

Более 230 миллиардов сомов из консолидированного бюджета планируется направить на социальную сферу, свыше 183 миллиардов — на реальный сектор экономики.

В том числе на капитальные вложения предусмотрено 27,7 миллиарда сомов, а на инфраструктурные проекты, включая строительство дороги Барскоон—Бедел, — более 17 миллиардов.

Адылбек Касымалиев также сообщил, что по итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта Кыргызстана составил 10,8 процента, что стало лучшим показателем среди стран—членов Евразийского экономического союза. По его словам, кабмин намерен сохранить аналогичные темпы экономического роста и в 2026 году.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355636/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Профицит бюджета КР в 2025 году превысит 10 миллиардов сомов — кабмин
Кабмин временно сможет управлять бюджетными расходами самостоятельно
Профицит бюджета в 2024 году составил 37 миллиардов — администрация президента
Рост экономики Кыргызстана в 2025 году прогнозируется на уровне 6 процентов
Бюджет Кыргызстана за последние три года увеличился в два раза — Акылбек Жапаров
Профицит бюджета Кыргызстана с начала 2024 года составил 30,6 миллиарда сомов
Президент утвердил бюджет Кыргызстана на 2024 год
С начала года от неналоговых доходов в бюджет поступило 37,8 миллиарда сомов
Глава кабмина доволен доходами бюджета, но требует оптимизации расходов
Цифра дня. 160,2 миллиарда сомов поступило в бюджет Кыргызстана за полгода
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Около 30&nbsp;кыргызстанцев за&nbsp;месяц купили авто без первоначального взноса Около 30 кыргызстанцев за месяц купили авто без первоначального взноса
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Бизнес
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
23 декабря, вторник
12:39
Депутат озаботилась ростом цен на продукты, отметив высокий уровень инфляции Депутат озаботилась ростом цен на продукты, отметив выс...
12:32
Отстаивать активы Бишкека призвал депутат столичного кенеша
12:30
Водопровод за 75,3 миллиона сомов построят в селе Сары-Могол
12:27
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
12:23
Консолидированный бюджет КР на 2026 год планируется свыше 843 миллиардов сомов