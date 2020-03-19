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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство Кыргызстана закупит пшеницу на 400 миллионов сомов

На рассмотрение Жогорку Кенеша внесли предложение о закупке 20 тысяч тонн пшеницы на 411 миллионов сомов. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев накануне на совещании.

По его данным, из республиканского бюджета на закупку пшеницы выделят 400 миллионов сомов. Кроме того, ОАО «Айыл банк» и «РСК банк» также выделят 400 миллионов сомов.

Глава правительства отметил, что в связи с регистрацией в стране случаев заболевания коронавирусом перед кабмином стоят две главные задачи: борьба с болезнью и минимизация ее последствий. Правительство не должно допустить, чтобы повторился ажиотаж на рынках и в магазинах, который был на прошлой неделе.

Запасов продуктов питания в стране достаточно, чтобы не допустить спекуляций.

Мухаммедкалый Абылгазиев

«На складах есть необходимый запас пшеницы и муки. В вопросе обеспечения страны необходимым запасом продуктов питания и товаров первой необходимости проблем не должно быть. Грузопоток через границу идет в обычном режиме. Я дважды разговаривал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Наши мнения совпадают во всем. Даже если границы наши закрыты, ограничений для грузопотока не должно быть», — подчеркнул премьер-министр.

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147015/
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