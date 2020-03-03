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Экономика

Депутаты поручили правительству обеспечить сырьем отечественные НПЗ

«Правительство не защищает интересы государства», — заявил депутат Тариэль Жоробеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

По его данным, стоимость добычи нефти за одну тонну составляет $100, а инвесторы продают ее по $350.

«Нефть в Кыргызстане добывают 10 компаний, в основном китайские. Они просто богатеют. Кто защищает интересы страны? Нашу нефть экспортируем, затем привозим ГСМ намного дороже. Так мы защищаем наших крестьян и фермеров? Потом еще выделяем дотации для сельскохозяйственной отрасли в размере более 1 милларда сомов», — сказал нардеп.

Члены комитета отметили, что добытое сырье уходит на экспорт, в то время как большинство отечественных НПЗ не работают.

Комитет поручил кабмину поддержать отечественные нефтеперерабатывающие заводы, обеспечив их сырьем.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145372/
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Депутаты поручили правительству обеспечить сырьем отечественные НПЗ