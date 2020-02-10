Инвесторы логистического центра в Нарыне возместили потери сельских угодий

Инвесторы логистического центра в Нарынской области выплатили в бюджет 43 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника межрегионального управления при Министерстве экономики Кыргызстана Улан Сопукеев.

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По его данным, в 2017 году 200 гектаров пастбищ Ат-Башинского района перевели в другую категорию. Из них 176 гектаров отдали в аренду на 49 лет для строительства логистического центра.

«Потери сельских угодий инвестор возместил. Так, 1,7 миллиона сомов перевели в бюджет айыл окмоту, а остальное — в республиканский. До изменения категории земли получено заключение ГСПЭН о том, что в недрах нет природных ресурсов. Хочу отметить, что 176 гектаров земли остается собственностью государства. Инвестор получает их только в аренду», — сообщил Улан Сопукеев.

Инвесторы должны завершить в течение семи лет строительство логистического центра. 90 процентов рабочих составят граждане Кыргызстана. Стоимость центра оценивают в $280 миллионов.