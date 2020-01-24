Логистический центр в Ат-Баши. Инвесторам выделят землю в аренду на 49 лет

Инвесторы логистического центра в Ат-Башинском районе получат 200 гектаров земли в аренду сроком на 49 лет. Информацию подтвердили в полномочнном представительстве правительства в Нарынской области.

Администрация региона опровергла информацию о передаче земли китайским инвесторам на неопределенный срок.

Отметим, что в интернете опубликовали постановление местного кенеша о выделении 200 гектаров земли в СЭЗ «Нарын» села Ак-Талаа Ат-Башинского района. В документе говорится, что землю СЭЗ получит на неопределенный срок. Пользователи соцсетей подняли шум, что землю передают в собственность китайским инвесторам для строительства логистического центра.

«Местные депутаты землю выделили государственной СЭЗ «Нарын». Она передает ее в аренду на 49 лет для строительства логистического центра», — пояснили в обладминистрации.

По их данным, строительством центра интересуются многие инвесторы из Турции, ОАЭ, Казахстана, Беларуси и России. По проекту вдоль дороги Нарын — Торугарт появится промышленный городок с гостиницами, оздоровительными и социальными объектами.

«Проект реализует кыргызско-китайское предприятие «СЭЗ Ат-Баши», руководителями которого являются китайский инвестор Лю Ин и местный бизнесмен Эмилбек Абдыкадыров. Стоимость центра оценивают в $280 миллионов», — добавили в обладминистрации.

Администрация области заметила, что 15 тысяч человек обеспечат работой. «Китайская сторона намерена ежегодно за свой счет обучать 100 человек по разным направлениям. Большую часть сотрудников логистического центра составят жители Ат-Баши и граждане Кыргызстана», — подчеркнули в обладминистрации.