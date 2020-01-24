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Экономика

Освободить импорт машин в Кыргызстан от уплаты НДС предложило Минэкономики

В Кыргызстане предлагают установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость при импорте автомобилей для личного пользования. Законопроект вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2020 года в Кыргызстане применяют ставки таможенных пошлин, установленных решением совета Евразийской экономической комиссии. Из-за них существенно выросла растаможка автомобилей, ввозимых из третьих стран.

«Применение таких ставок таможенных пошлин снизит уровень обновляемости рынка автотранспортных средств, объем ввоза в Кыргызстан авто с пониженным уровнем износа и экологической безопасности вызовет повышение их стоимости», — подчеркнули в Минэкономики.

Ведомство предлагает на три года освободить от уплаты НДС (12 процентов) импорт автомобилей физическими лицами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/141439/
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