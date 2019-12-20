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Общество

Конец срока льготной растаможки машин. Пункты оформления работают до полуночи

В Государственной таможенной службе продлено рабочее время в местах оформления автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

В ведомстве напоминают, что 31 декабря 2019 года заканчивается период действия льготных ставок таможенных пошлин на машины, ввозимые физическими лицами для личного пользования из третьих стран.

«В связи с этим для удобства лиц, перемещающих автотранспортные средства из третьих стран для личного пользования, и во избежание очередей издан приказ железнодорожной таможни «Северная» и таможни «Северо-Восточная» о продлении рабочего времени в местах таможенного оформления автотранспортных средств», — говорится в сообщении.

Оформление машин с 20 по 31 декабря 2019 года производится без выходных и до 00.00.

Ведомство также информирует, что оформление можно произвести в следующих таможенных органах:

  • железнодорожная таможня «Северная», МТО «Автомобильный» — Бишкек, улица Чолпон-Атинская, 2а;
  • Северо-Восточная таможня, МТО «Автомобильный» — село Военно-Антоновка, улица Степная, авторынок «РИОМ Авто».
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