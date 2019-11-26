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Экономика

В Минэкономики рассказали, как растаможивать машины в 2020 году

С 1 января 2020 года для Кыргызстана и Армении установят единые тарифы на растаможку автомобилей. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Отмечается, что при импорте автомобилей из третьих стран могут применяться два метода: единый таможенный тариф и ЕАЭС или ставки, предусмотренные решением совета Евразийской экономической комиссии  107. Но во втором варианте тарифы более высокие.

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«При таможенном декларировании автотранспортных средств по ставкам, предусмотренным единым таможенным тарифом ЕАЭС, физическим лицам в таможенный орган необходимо представить документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки. Это  документ, удостоверяющий личность декларанта (паспорт), договор купли-продажи (контракт) автотранспортного средства, паспорт транспортного средства, договор на перевозку, договор страхования и документы, подтверждающие страну происхождения»,  говорится в сообщении.

«Физические лица, импортирующие на территорию Кыргызстана автотранспортные средства, имеют право оформить ввезенные автотранспортные средства по ставкам, установленным единым таможенным тарифом при наличии полного пакета документов, которые предусмотрены статьей 108 Таможенного кодекса ЕАЭС. Сейчас в Кыргызстане для сглаживания последствий повышения ставок импортных таможенных пошлин рассматривается возможность снижения ставки НДС (налог на добавленную стоимость). Такую же возможность по снижению ставки НДС рассматривают и в Республике Армения»,  заключили в Минэкономики.
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