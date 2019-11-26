Растаможка машин. В ГТС рассказали, сколько будет стоить регистрация авто

В Государственной таможенной службе рассказали, как можно оформить машину с 1 января 2020 года.

С нового года в Кыргызстане в отношении автотранспортных средств начнут действовать единые ставки таможенных пошлин, действующие на всей территории Евразийского экономического союза. При ввозе авто из третьих стран для собственных нужд можно провести таможенную очистку двумя способами.

Способ № 1

Растаможить авто можно в упрощенном порядке путем подачи пассажирской таможенной декларации и минимального количества документов, а также уплатой таможенных платежей по единой ставке.

Либо можно оформлять машину в общем порядке, подав декларации на товары и перечень обязательных документов, уплатой таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в размере 12 процентов от таможенной стоимости автотранспортного средства.