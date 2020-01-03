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Общество

В 2019 году в Кыргызстан ввезли 28,3 тысячи автомобилей

В 2019 году на территорию Кыргызстана ввезли 28 тысяч 326 единиц автотранспортных средств. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Наибольший ввоз отмечен в ноябре и декабре 2019-го. Места таможенного оформления автотранспортных средств в селе Военно-Антоновка и на станции «Аламедин» перевели на 24-часовой режим работы. Прием платежей банки осуществляли до 21.00.

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«Лица, которые по объективным причинам не успевали ввезти автотранспортные средства до 31 декабря 2019 года, осуществили предварительное декларирование автотранспортных средств в соответствии со статьей 114 Таможенного кодекса ЕАЭС. Всего за последние дни декабря месяца физическими лицами поданы 123 предварительных таможенных декларации на автотранспортные средства. Ввоз этих машин должен быть осуществлен в течение 30 дней с момента подачи предварительной декларации», — заключили в ГТС.

Напомним, 31 декабря 2019-го завершился срок действия протокола об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в отношении автотранспортных средств, ввозимых на территорию страны. С 1 января 2020-го при их ввозе начали применять ставки увеличенных таможенных пошлин и налогов.
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