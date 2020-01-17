Растаможка, визы, услуги. Что изменилось в Кыргызстане с января 2020 года

Новый 2020 год принес для кыргызстанцев множество изменений и нововведений. Причем коснулись они практически всех сфер жизни населения. Редакция 24.kg выбрала самые значимые новшества, которые принес республике новый год.

Экономические новшества

С 1 января 2020 года растаможка автомобилей, ввезенных в Кыргызстан из третьих стран, подорожала примерно в 10 раз. Это произошло из-за того, что 31 декабря 2019 года закончилось действие льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств для личного пользования.

С 1 января 2020-го действуют тарифы, утвержденные Советом Евразийской экономической комиссии в декабре 2017 года.

Вместе с новыми тарифами на растаможку с января 2020 года вступили в силу новые ставки на регистрацию импорта из третьих стран для товаров по 166 позициям. Речь о саженцах, фармацевтической продукции, органической химии, эфирных маслах, изделиях из пластмассы, каучука, алюминия и никеля, семени породистых животных, теплицах.

Кроме того, с этого года начали применять ставки акцизного налога на изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах. Производители и импортеры должны платить за один килограмм изделий с нагреваемым табаком — 610 сомов, за один миллилитр никотиносодержащей жидкости для использования в электронных сигаретах — 1 сом.

Любителям онлайн-шопинга 2020-й тоже принес неприятный сюрприз. Возможность покупок без уплаты налогов ограничили.

Нормы беспошлинного ввоза товаров снизили с €500 до €200. Требование касается товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком и пересылаемых в международных почтовых отправлениях в страны, которые входят в Евразийский экономический союз.

С 2020 года в Кыргызстане вводят и новые правила торговли топливом. Сначала планировали, что систему внедрят с января, но потом правительство отложило ее запуск до июля 2020 года.

По новым правилам, оптовая продажа ГСМ возможна только при условии владения на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаров.

Кроме того, на всех автозаправочных станциях (АЗС) Кыргызстана теперь надо применять автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов. Розничная продажа возможна только при наличии на АЗС контрольно-касссовой машины.

С этого года в республике начали пилотный проект по добровольной маркировке товаров средствами идентификации. На первом этапе будут маркировать обувь, алкогольную и табачную продукции.

Обязательное использование электронных счетов-фактур перенесли с января 2020 года на более поздний срок.

В Кыргызстане с 1 июля 2019 года реализуют пилотный проект по применению электронных счетов-фактур. Сейчас Налоговая служба предлагает предпринимателям добровольно стать участниками проекта и протестировать новую информационную систему. С 1 апреля 2020 года обязанность по применению электронных счетов-фактур распространят на всех плательщиков НДС, импортеров и экспортеров товаров.

С 1 января повышены акцизы на алкоголь. На водку и ликеро-водочные изделия они выросли с 60 до 100 сомов за литр, этиловый спирт — с 70 до 100 сомов за литр, крепленые напитки, соки и бальзамы — с 6 до 100 сомов за литр. Акцизы на коньяки повысили с 42 до 70 сомов за литр.

Больше всего выросли акцизы на слабоалкогольные напитки — с 30 до 200 сомов за литр.

Кроме того, постановлением правительства установлен минимальный размер цен на водку, произведенную в Кыргызстане. С 1 января по 31 декабря 2020 года минимальная оптовая цена 0,5 литра водки составит 103 сома, а розничная — 112 сомов.

Электронные очереди и билеты

Автоматизация рабочих процессов коснулась и социальной сферы. Например, с этого года расчет заработной платы учителей школ и воспитателей детсадов полностью автоматизировали. В Министерстве образования считают, что это позволит эффективно использовать бюджетные средства, выявлять неоправданные выплаты и неточности в начислении заработной платы.

В январе в столице Кыргызстана заработала система электронного билетирования. Она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте без использования наличных средств. Достаточно купить специальную карту «Тулпар» и пополнять ее по мере необходимости.

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Пока система работает в тестовом режиме. Мэрия предлагает бишкекчанам вносить предложения и замечания. Пока же обучает водителей общественного транспорта тонкостям работы системы. Полномасштабный ее запуск обещают в марте 2020 года.

С 15 февраля 2020-го в Бишкеке заработает система электронной записи в школы. В прошлом году работал пилотный проект. Через систему на 2019/2020 год в первый класс зачислили 19 тысяч 126 детей.

На следующий учебный год систему планируют запустить еще в пяти городах: Оше, Джалал-Абаде, Токмаке, Кызыл-Кие и Кара-Балте.

Визы, поезда, гемодиализ

С 1 января посольство Германии в Кыргызстане прекратило выдачу виз в Австрию, Испанию и Италию. Чтобы получить визу в Испанию, нужно ехать в посольство страны в городе Нур-Султане (Казахстан). Другой ближайший офис для подачи заявления — визовый центр BLS в Алматы.

Ранее сообщалось, что визу в Австрию можно будет получить только в посольствах этих стран в Нур-Султане. Но позже стало известно, что с января в Бишкеке начал работать визовый центр компании VFS для приема документов на оформление виз для граждан Кыргызстана, намеревающихся посетить Австрию.

За итальянской визой все-таки придется ехать в столицу Казахстана. Именно там расположено посольство средиземноморской страны.

С 1 января 2020 года государство взяло на себя оплату диализных услуг 1 тысячи 234 больных с хронической почечной недостаточностью пятой стадии. Получить услугу бесплатно можно в 23 организациях здравоохранения.

Кыргызстан, Казахстан и Россия достигли договоренности о применении скидок на 2020 год на международные пассажирские поезда формирования ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Скидки составляют от 10 до 60 процентов в зависимости от того, насколько заранее куплен билет.