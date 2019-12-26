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Общество

Конец срока льготной растаможки машин. Открыт еще один пункт оформления

В Бишкеке открыли еще один пункт таможенного оформления автомобилей. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, оформление авто дополнительно производят в МТО «БизнесТрансСервис». Оно находится по адресу: город Бишкек, улица Кожевенная, 74. Место таможенного оформления будет работать с 9.00 до 00.00 без выходных до 31 декабря 2019 года.

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Кроме того, машины можно оформить на железнодорожной таможне «Северная», в МТО «Автомобильный» по адресу: город Бишкек, улица Чолпон-Атинская, 2а, а также на Северо-Восточной таможне, в МТО «Автомобильный» по адресу: село Военно-Антоновка, улица Степная, авторынок «РИОМ Авто».

Напомним, что 31 декабря заканчивается период действия льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования из третьих стран. С 1 января 2020-го растаможка подорожает.
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