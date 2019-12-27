10:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС

«Узбекистану было бы выгодно вступление в ЕАЭС, этот вопрос сейчас активно обсуждается», — сообщил РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел РУз Ильхом Нематов.

По его словам, сейчас вопрос тщательно изучают. При этом замглавы МИД Узбекистана заявил, что лично он выступает за вхождение в ЕАЭС.

«Экономика, промышленность, сельское хозяйство Узбекистана растет. Экспорт увеличивается. Нам нужен рынок, пространство. А где оно? Это пространство в Казахстане, России, Кыргызстане. Поэтому прямо скажу — я за участие. Исключительно исходя из экономических интересов... Еще один немаловажный фактор — демография. Растет население, 700 тысяч прибавляется каждый год. Естественно, мы 700 тысяч пропорционально не можем обеспечить работой. К чему это приводит? К миграции. А мигрирует наш народ куда? В Россию, Казахстан. Этот фактор тоже обуславливает поддержание тесных связей Узбекистана с ЕАЭС. Там другие условия для стран-членов, мигрантов. Поэтому я считаю, исходя из этих условий, мы должны принимать решение», — подчеркнул Ильхом Нематов.

По его предположению, переговоры об этом могут завершиться в ближайшее время.
Ссылка:
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан, Казахстан и Беларусь против закона о предустановке российского софта
На заседании Высшего Евразийского совета обсудят новый состав ЕЭК
Опять в дорогу. Президент вылетел в Санкт-Петербург для участия в заседании ЕЭС
Навстречу импортерам. Нормы беспошлинного ввоза будут снижены
В московском метро запустили поезд, посвященный ЕАЭС
Большинство проблем в ЕАЭС созданы непродуманными политиками правительств
Руслан Давыдов: Нужно отказываться от изъятий в рамках ЕАЭС
К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку финансов и ценных бумаг
За пять лет в ЕАЭС самый высокий рост экономики в Кыргызстане и Армении
В ЕАЭС введут маркировку на духи, туалетную воду, покрышки и фотокамеры
Популярные новости
Траты жены Матраимова. Как можно вложить 24&nbsp;миллиона сомов и&nbsp;помочь Кыргызстану Траты жены Матраимова. Как можно вложить 24 миллиона сомов и помочь Кыргызстану
Андрей Бельянинов о&nbsp;работе с&nbsp;Кыргызстаном, &laquo;цифре&raquo; и&nbsp;зеленой экономике Андрей Бельянинов о работе с Кыргызстаном, «цифре» и зеленой экономике
Доллар в&nbsp;Кыргызстане продолжает дешеветь Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь
Кыргызстан, Казахстан и&nbsp;Беларусь против закона о&nbsp;предустановке российского софта Кыргызстан, Казахстан и Беларусь против закона о предустановке российского софта
Бизнес
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; появились бесконтактные карты Visa payWave и&nbsp;снизились тарифы В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
27 декабря, пятница
10:01
Объявлен конкурс на логотип и слоган для Перекрестного года Кыргызстана и России Объявлен конкурс на логотип и слоган для Перекрестного...
09:59
Президент рассказал о коррупции на таможне. Чиновники не знают, что ответить
09:55
Крушение самолета в Казахстане: пока сообщают о девяти погибших
09:30
Супруга Нурбека Алимбекова имеет доли в строительных компаниях. Депутат скрыл их
09:14
Визовый центр посольства Австрии откроют в Кыргызстане