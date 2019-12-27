В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС

«Узбекистану было бы выгодно вступление в ЕАЭС, этот вопрос сейчас активно обсуждается», — сообщил РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел РУз Ильхом Нематов.

По его словам, сейчас вопрос тщательно изучают. При этом замглавы МИД Узбекистана заявил, что лично он выступает за вхождение в ЕАЭС.

«Экономика, промышленность, сельское хозяйство Узбекистана растет. Экспорт увеличивается. Нам нужен рынок, пространство. А где оно? Это пространство в Казахстане, России, Кыргызстане. Поэтому прямо скажу — я за участие. Исключительно исходя из экономических интересов... Еще один немаловажный фактор — демография. Растет население, 700 тысяч прибавляется каждый год. Естественно, мы 700 тысяч пропорционально не можем обеспечить работой. К чему это приводит? К миграции. А мигрирует наш народ куда? В Россию, Казахстан. Этот фактор тоже обуславливает поддержание тесных связей Узбекистана с ЕАЭС. Там другие условия для стран-членов, мигрантов. Поэтому я считаю, исходя из этих условий, мы должны принимать решение», — подчеркнул Ильхом Нематов.

По его предположению, переговоры об этом могут завершиться в ближайшее время.