00:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В Кыргызстане 205,6 миллиона сомов возместили по делам о таможенных нарушениях

Сумма дополнительных поступлений в государственный бюджет от возмещения по делам о таможенных нарушениях составила 205 миллионов 600 тысяч сомов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, по возбужденным уголовным делам и отказным материалам возместили 35,9 миллиона сомов. Всего же с начала 2019 года правоохранительные подразделения ГТС выявили 1 тысячу 447 фактов правонарушений в сфере таможенного законодательства.

Взыскали штрафных санкций на 7 миллионов 100 тысяч сомов, уплатили таможенных платежей на 162,5 миллиона.
Ссылка:
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Правительству понадобилось четыре дня, чтобы прокомментировать расследование СМИ
Как будем бороться с контрабандой, рассказал Сооронбай Жээнбеков
На таможне устанавливают системы онлайн-наблюдения
Главы таможни и Налоговой службы Кыргызстана рассказали, почему отстают от плана
Абылгазиев призывает «поддержать порядочных и компетентных сотрудников таможни»
Очень бедный Алтынбек Торутаев. Что известно о новом главном таможеннике страны
В таможне считают, что большая часть населения не знает об их работе
Кыргызстанцы считают самой коррумпированной Таможенную службу
Бишкекчанина не пустили в здание таможни «Северная». Был одет не по дресс-коду
Таможню обвинили в махинациях при закупках. ГКНБ ведет разбирательство
Популярные новости
Премьер-министр Кыргызстана хочет получить от&nbsp;Centerra Gold дивиденды Премьер-министр Кыргызстана хочет получить от Centerra Gold дивиденды
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;30&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 30 ноября. Сколько семья тратит на еду
На&nbsp;спецсчет для борьбы с&nbsp;коррупцией поступило 1,9 миллиарда сомов На спецсчет для борьбы с коррупцией поступило 1,9 миллиарда сомов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;2&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 декабря
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
4 декабря, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 декабря, вторник
23:54
Смартфонам пророчат скорую «смерть». Их заменят более технологичные гаджеты
23:31
В Кыргызстане 205,6 миллиона сомов возместили по делам о таможенных нарушениях
23:07
В Бразилии машина на полной скорости провалилась под асфальт
22:44
Сгоревший павильон в 10-м микрорайоне Бишкека превратили в туалет
22:16
Как Белый дом украсили к Рождеству, показала супруга Дональда Трампа