В Кыргызстане 205,6 миллиона сомов возместили по делам о таможенных нарушениях

Сумма дополнительных поступлений в государственный бюджет от возмещения по делам о таможенных нарушениях составила 205 миллионов 600 тысяч сомов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, по возбужденным уголовным делам и отказным материалам возместили 35,9 миллиона сомов. Всего же с начала 2019 года правоохранительные подразделения ГТС выявили 1 тысячу 447 фактов правонарушений в сфере таможенного законодательства.

Взыскали штрафных санкций на 7 миллионов 100 тысяч сомов, уплатили таможенных платежей на 162,5 миллиона.