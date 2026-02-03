Льготы от ЕАЭС. КР не будет платить таможенные пошлины по мясу, сахару и фруктам

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии принят ряд решений, направленных на поддержку агропромышленного комплекса Кыргызстана. Принятыми документами предусмотрено предоставление тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин по ряду социально и экономически значимых товаров, ввозимых на территорию республики для внутреннего потребления и промышленной переработки. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, льготы предусмотрены на:

— мясо крупного рогатого скота

Срок действия меры — до 31 декабря 2026 года, объем — не более 5 тысяч тонн. Льгота распространяется на свежее или охлажденное мясо КРС (коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0201...), замороженное мясо КРС (коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0202...).

Тарифная льгота предоставляется при наличии подтверждения, выданного уполномоченным органом государства-члена, с указанием организаций-импортеров, номенклатуры и объемов товара.

Использование мяса, ввезенного с применением льготы, допускается исключительно для производства мясной продукции и только мясоперерабатывающими предприятиями. Вывоз готовой мясной продукции, произведенной с использованием льготного сырья, на территории других стран — участниц ЕАЭС не допускается;

— сахар

Срок действия меры — до 31 декабря 2026 года. Сахар-сырец тростниковый (субпозиция 1701 13 ТН ВЭД ЕАЭС), объем — не более 20 тысяч тонн.

Льгота применяется при наличии документа уполномоченного органа КР, подтверждающего назначение товара и содержащего сведения об импортерах и перерабатывающих организациях.

Использование сахара-сырца допускается исключительно для промышленной переработки на территории Кыргызской Республики. Сахар белый, произведенный из льготного сырья, не подлежит вывозу в другие государства — члены ЕАЭС;

— цитрусовые фрукты

Срок действия меры — до 31 декабря 2026 года.

Предусмотрено освобождение от уплаты ввозных пошлин на следующие товары: бананы свежие (0803901000) — 3 тысячи тонн, мандарины свежие (0805210000) — 2,5 тысячи тонн, виноград столовый свежий (0806101000) — 1,5 тысячи тонн, апельсины свежие (0805102000) — 1 тысяча тонн, манго свежее (0804500001) — 500 тонн, киви свежее (0810500000) — 500 тонн;

— какао-продукция

Срок действия меры — до 30 апреля 2027-го (ежегодно), какао-масло (код ТН ВЭД ЕАЭС 1804000000) — 300 тонн.

Принятые меры направлены на: