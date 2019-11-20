В ближайшие два года экономика Кыргызстана будет расти на 3,4 процента в год

Аналитики ожидают рост экономики Кыргызстана в 2020–2021 годы в среднем на 3,4 процента ежегодно. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре по стране, подготовленном дирекцией по аналитической работе Евразийского банка развития.
«Рост ВВП Кыргызстана в 2019 году достигнет 4 процентов в связи с восстановлением производства золота и повышением объемов экспорта. По сравнению с предыдущим прогнозом (апрель 2019 года) оценка не изменилась», — отметил директор по аналитической работе ЕАБР Андрей Фалилеев.
Эксперты отмечают, что тенденция замедления инфляции прекратилась во II квартале 2019 года на фоне роста мировых цен на зерно и мясную продукцию, а также ограниченного предложения овощей на внутреннем рынке. Стоимость непродовольственной корзины практически не изменилась по сравнению с первым полугодием 2018-го в условиях стабильного курса сома по отношению к доллару США.
По сравнению с апрелем 2019 года оценка инфляции в 2019-м повышена на 0,5 процента. Авторы обзора объясняют пересмотр более быстрым ростом цен на мировом рынке продовольствия.
Согласно прогнозам ЕАБР, в среднесрочной перспективе инфляция повысится до уровня 5-7 процентов.
«Основным источником риска для экономики Кыргызстана является вероятность ухудшения внешних условий. В первую очередь на фоне замедления роста мировой экономики и торговли. Такое развитие событий скажется на экономическом росте в Кыргызстане преимущественно через каналы внешней торговли и денежных переводов. Среди внутренних факторов, которые могут повлиять на динамику экономики, есть потенциал повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшения производительности труда», — заключил Андрей Фалилеев.