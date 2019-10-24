19:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Кыргызстан занял 80-е место в рейтинге Doing Business — 2020

Кыргызстан занял в нем 80-е место в рейтинге  Doing Business — 2020, хотя в прошлом году был на 70-м месте. Об этом сообщили в представительстве Всемирного банка в Кыргызстане.

Отмечается, что снижение связано только с совершенствованием методологии и пересмотром некоторых данных. 

«При использовании сопоставимой методологии показатель легкости ведения бизнеса в Кыргызстане увеличился с 65,4 балла из 100 в прошлогоднем докладе до 67,8 в этому году. Другими словами, Кыргызстан сокращает разрыв с мировыми лидерами рейтинга», — отметила глава местного представительства Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар.

В Кыргызстане провели три реформы, существенно улучшающие нормативно-правовую базу для ведения бизнеса.

Страна повысила надежность энергоснабжения за счет усиления контроля за отключениями электроэнергии и модернизации инфраструктуры. В Кыргызстане упростили уплату налогов, объединив налог на процентный доход с корпоративным налогом на прибыль и внедрив систему для подачи налоговой отчетности и уплаты налогов через онлайн-платформу.

Самые высокие показатели у Кыргызстана по легкости регистрации собственности (7-е место) и получении кредита (15-е место), худшие — подключение к электросетям (143-е место) и обеспечение исполнения контрактов (134-е место).

Среди ближайших соседей самый лучший показатель у Казахстана, который занял 25-е место в рейтинге. Среди остальных стран-соседей хуже, чем у Кыргызстана, показатель только у Таджикистана, который оказался на 106-м месте.

Узбекистан занял 69-е место, Украина — 64-е, Беларусь — 49-е, Молдова — 48-е, Армения — 47-е, Азербайджан — 34-е, Россия — 28-е.

Первые места мирового рейтинга заняли Новая Зеландия и Сингапур, а последние — Эритрея и Сомали.  
Ссылка:
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
Kyrgyzstan enters top 20 reformers in Doing Business 2020
Кыргызстан вошел в топ-20 стран-реформаторов рейтинга Doing Business 2020
Kyrgyzstan plans to move up six positions in Doing Business ranking in 2020
Кыргызстан поднимется на шесть позиций в рейтинге Doing business в 2020 году
Kyrgyzstan takes 70th place in Doing Business 2019 ranking
Кыргызстан занял 70-е место в рейтинге Doing Business 2019
World Bank advises Kyrgyzstan on improvement of Doing Business indices
Как Кыргызстану улучшить показатели в Doing Business. Советы Всемирного банка
Kyrgyzstan looses its position in Doing Business ranking
Kyrgyzstan takes 75th place in Doing Business 2017
Популярные новости
Казахстан не&nbsp;позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти Казахстан не позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти
Работники КГРК просят не&nbsp;торопиться с&nbsp;запретом на&nbsp;добычу и&nbsp;переработку урана Работники КГРК просят не торопиться с запретом на добычу и переработку урана
Контрабанда ГСМ. В&nbsp;Кыргызстане введен запрет на&nbsp;ввоз нефти автотранспортом Контрабанда ГСМ. В Кыргызстане введен запрет на ввоз нефти автотранспортом
Китай впервые обогнал США по&nbsp;числу богатых людей Китай впервые обогнал США по числу богатых людей
Бизнес
СКИДКА на&nbsp;очередную пару смартфонов в&nbsp;O!Store. Только семь дней! СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!
Приходи в&nbsp;новые MegaStore и&nbsp;получи подарки и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;открытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
24 октября, четверг
19:01
Цифра дня. 24,4 километра дорог построили в регионах Кыргызстана с начала года Цифра дня. 24,4 километра дорог построили в регионах Кы...
18:46
Рейтинг Forbes: в России две женщины-миллиардера
18:43
Виновника ДТП, насмерть сбившего человека, отпустили под домашний арест
18:30
25 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
В служебных квартирах мэрии живут сотрудники прокуратуры, милиции, налоговики