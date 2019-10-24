Кыргызстан занял в нем 80-е место в рейтинге Doing Business — 2020, хотя в прошлом году был на 70-м месте. Об этом сообщили в представительстве Всемирного банка в Кыргызстане.

Отмечается, что снижение связано только с совершенствованием методологии и пересмотром некоторых данных.

«При использовании сопоставимой методологии показатель легкости ведения бизнеса в Кыргызстане увеличился с 65,4 балла из 100 в прошлогоднем докладе до 67,8 в этому году. Другими словами, Кыргызстан сокращает разрыв с мировыми лидерами рейтинга», — отметила глава местного представительства Всемирного банка в КР Болормаа Амгаабазар.

В Кыргызстане провели три реформы, существенно улучшающие нормативно-правовую базу для ведения бизнеса.

Страна повысила надежность энергоснабжения за счет усиления контроля за отключениями электроэнергии и модернизации инфраструктуры. В Кыргызстане упростили уплату налогов, объединив налог на процентный доход с корпоративным налогом на прибыль и внедрив систему для подачи налоговой отчетности и уплаты налогов через онлайн-платформу.

Самые высокие показатели у Кыргызстана по легкости регистрации собственности (7-е место) и получении кредита (15-е место), худшие — подключение к электросетям (143-е место) и обеспечение исполнения контрактов (134-е место).

Среди ближайших соседей самый лучший показатель у Казахстана, который занял 25-е место в рейтинге. Среди остальных стран-соседей хуже, чем у Кыргызстана, показатель только у Таджикистана, который оказался на 106-м месте.

Узбекистан занял 69-е место, Украина — 64-е, Беларусь — 49-е, Молдова — 48-е, Армения — 47-е, Азербайджан — 34-е, Россия — 28-е.

Первые места мирового рейтинга заняли Новая Зеландия и Сингапур, а последние — Эритрея и Сомали.