Всемирный банк решил прекратить публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business в связи с обнаружением ошибок, допущенных при подготовке прошлых исследований. Об этом сообщает РБК.

В банке пообещали разработать новый подход к оценке делового и инвестиционного климата. Решение о прекращении публикации рейтинга принято накануне. В ВБ уточнили, что это решение принято в связи с появлением в июне 2020 года сведений о нарушениях, допущенных при подготовке прошлых отчетов. В августе того же года Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business.

«Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений», — заверили тогда в банке.

После этого начались «систематический обзор и оценка изменений данных» последних пяти публикаций Doing Business. Был выявлен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020.

В декабре 2020 года, после проведения внутреннего расследования, Всемирный банк сообщал, что его управляющие оказывали давление на сотрудников, занимавшихся непосредственно подготовкой рейтинга, чтобы они манипулировали данными по Саудовской Аравии и Китаю, искусственно завышая их позиции в рейтинге. Некорректные данные также сказались на положении Азербайджана в рейтинге, но, наоборот, — в худшую сторону. Это следует из опубликованного 16 сентября доклада американской юрфирмы WilmerHale, посвященного итогам расследования во Всемирном банке.