14:44
USD 84.80
EUR 99.82
RUB 1.17
Экономика

Всемирный банк решил прекратить публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business в связи с обнаружением ошибок, допущенных при подготовке прошлых исследований. Об этом сообщает РБК.

В банке пообещали разработать новый подход к оценке делового и инвестиционного климата. Решение о прекращении публикации рейтинга принято накануне. В ВБ уточнили, что это решение принято в связи с появлением в июне 2020 года сведений о нарушениях, допущенных при подготовке прошлых отчетов. В августе того же года Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business.

«Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений», — заверили тогда в банке.

После этого начались «систематический обзор и оценка изменений данных» последних пяти публикаций Doing Business. Был выявлен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020.

В декабре 2020 года, после проведения внутреннего расследования, Всемирный банк сообщал, что его управляющие оказывали давление на сотрудников, занимавшихся непосредственно подготовкой рейтинга, чтобы они манипулировали данными по Саудовской Аравии и Китаю, искусственно завышая их позиции в рейтинге. Некорректные данные также сказались на положении Азербайджана в рейтинге, но, наоборот, — в худшую сторону. Это следует из опубликованного 16 сентября доклада американской юрфирмы WilmerHale, посвященного итогам расследования во Всемирном банке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207429/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
Всемирный банк приостановил выпуск доклада «Ведение бизнеса»
Kyrgyzstan takes 80th place in Doing Business 2020
Кыргызстан занял 80-е место в рейтинге Doing Business — 2020
Kyrgyzstan enters top 20 reformers in Doing Business 2020
Кыргызстан вошел в топ-20 стран-реформаторов рейтинга Doing Business 2020
Kyrgyzstan plans to move up six positions in Doing Business ranking in 2020
Кыргызстан поднимется на шесть позиций в рейтинге Doing business в 2020 году
Kyrgyzstan takes 70th place in Doing Business 2019 ranking
Кыргызстан занял 70-е место в рейтинге Doing Business 2019
World Bank advises Kyrgyzstan on improvement of Doing Business indices
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане новые тарифы на&nbsp;свет планируют ввести в&nbsp;начале октября В Кыргызстане новые тарифы на свет планируют ввести в начале октября
Не&nbsp;прошло и&nbsp;двух лет. В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить разработку урана Не прошло и двух лет. В Кыргызстане предлагают разрешить разработку урана
При аудите &laquo;Бишкекского машиностроительного завода&raquo; выявили недостачу станков При аудите «Бишкекского машиностроительного завода» выявили недостачу станков
Новые тарифы на&nbsp;свет. Промтовары из&nbsp;Кыргызстана станут непривлекательными Новые тарифы на свет. Промтовары из Кыргызстана станут непривлекательными
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
17 сентября, пятница
14:25
Выборы-2021. На услуги связи потратят 7 миллионов 5 тысяч сомов Выборы-2021. На услуги связи потратят 7 миллионов 5 тыс...
14:04
Назначен новый директор госучреждения «Унаа»
14:00
Новый Налоговый кодекс. За что власти так душат кыргызстанцев
13:33
В Кыргызстан прилетает замглавы администрации президента России
13:32
Темирлан Султанбеков прокомментировал вызов на допрос