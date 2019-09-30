Кыргызстан вошел в топ-20 стран-реформаторов рейтинга Doing Business 2020 («Ведение бизнеса»), опубликованного Всемирным банком. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По данным Всемирного банка, Кыргызская Республика улучшила показатели по таким индикаторам, как «Подключение к электросетям», «Налогообложение» и «Получение кредита».

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В частности, улучшились показатели индикатора «Подключение к электросетям» за счет усиления контроля за отключениями и модернизацией инфраструктуры.

В исследовании также отмечены реформы по индикатору «Получение кредита» за счет улучшения системы работы кредитных бюро и упрощения процедур отчетности и уплаты налогов.

В топ-20 стран-реформаторов Всемирный банк выбирает страны, в которых проведены реформы, облегчающие ведение бизнеса в 3 или более из 10 областей, включенных в общий показатель легкости ведения бизнеса в этом году.

Выбор наиболее улучшенных экономик определяется самыми значительными улучшениями в показателях легкости ведения бизнеса среди тех, кто провел не менее трех реформ.

Как сообщается, официальная презентация рейтинга Doing Business 2020 состоится в конце октября 2019 года.

Проект Doing Business («Ведение бизнеса») позволяет оценить законодательство, связанное с регулированием бизнеса, и его применение в 190 странах мира.