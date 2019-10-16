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Экономика

Кыргызстан и Турция хотят увеличить товарооборот до $1 миллиарда

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Тайып Эрдоган

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне на полях саммита глав тюркоязычных государств в Баку (Азербайджан) встретился с президентом Турции Реджепом Тайыпом Эрдоганом. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что Турция является братской и дружественной страной для Кыргызстана. Он с удовлетворением подчеркнул, что после официального визита Реджепа Тайыпа Эрдогана в Кыргызстан в 2018 году активизировались взаимодействие стран и диалог между государственными структурами на различных уровнях.

Президент Турции поздравил Сооронбая Жээнбекова с успешным председательством Кыргызстана в Тюркском совете.

«Стороны еще раз отметили готовность к активизации двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям совместной повестки, усиления работы согласно ранее достигнутым договоренностям по доведению взаимного товарооборота до $1 миллиарда. Кроме того, подчеркнута важность проведения очередного заседания Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией, очередного заседания межправительственной комиссии. Намечены планы по приоритетным направлениям на ближайшую перспективу», — говорится в сообщении.
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