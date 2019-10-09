Орозбек Дуйшеев: Если национализировать Кумтор, все развалится через год

«Если национализировать Кумтор, то все развалится через год. Сейчас об этом не может быть и речи», — заявил сегодня на пресс-конференции глава Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана Орозбек Дуйшеев.

Горнорудная отрасль в целом и проекты по разработке месторождений Кумтор и Джеруй — это будущее республики. Но специалистов беспокоят сообщения политических деятелей, не владеющих знаниями в отрасли, хотят обсудить ситуацию и пересмотреть соглашения.

«Мы категорически против подобных предложений. Говорят, что Кумтор ничего не принес стране. Однако за 23 года его работы КР получила $3,7 миллиарда. Надо решать вопросы Кумтора на основе науки, инженерных и экономических расчетов. В нынешнем соглашении по проекту это предусмотрено», — заключил Орозбек Дуйшеев.